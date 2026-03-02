La firme decisión que tomó Chacho Coudet con su cuerpo técnico antes de asumir en River

Mientras espera por terminar de resolver la salida de Alavés, Eduardo Coudet ultima detalles para emprender el regreso a Argentina y firmar su contrato para convertirse en nuevo entrenador de River por dos temporadas, hasta el 31 de diciembre de 2027.

En este sentido, el DT tomó una importante decisión con respecto a su equipo de trabajo, debido a que no contará con Patricio Graff como ayudante de campo, a pesar de que este se unió a su CT tras su llegada a Alavés a mediados de la temporada 2024/25.

El motivo de la decisión habría sido pura y exclusivamente de Coudet, ya que Graff tenía intenciones de volver a Argentina para seguir trabajando junto al ‘Chacho’. De esta manera, quien quedará como único AC del entrenador será Carlos Miguel Fernández, quien lo acompaña desde su paso por Racing.

Por otro lado, el resto del cuerpo técnico del entrenador seguirá de la misma manera. Es por eso que los preparadores físicos también se mantendrán, con Octavio Manera y Guido Cretari, una dupla de confianza que acompaña al entrenador desde, al menos, su ciclo en la Academia.

Otro cambio que tendrá en su equipo de trabajo el DT está relacionado al entrenador de arqueros. Esto se debe a que en Alavés el puesto le pertenece a Javier Barbero, quien es un empleado fijo del club desde 2019 y que continuaría en sus funciones en Europa.

Como consecuencia de esto, en el puesto a resolver para Coudet podrían permanecer ‘Tato’ Montes y Marcelo Barovero. Ambos son empleados de River y como continuarán en el club a pesar de la salida de Marcelo Gallardo, tienen chances de sumarse al CT del nuevo entrenador.

Coudet buscaría un ex River para sumar a su CT

Ante la salida de Graff de su equipo de trabajo, el ‘Chacho’ buscará sumar un Ayudante de Campo más para reemplazarlo. El mismo será alguien con pasado como futbolista por el club de Núñez, aunque por el momento no hay nombres propios por los que se avanzaron. Uno de los posibles candidatos es Lucho González, con quien ya trabajó y que actualmente se encuentra como Ayudante de Campo en Porto.

