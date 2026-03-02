Ante el estado de emergencia que se vive en varios de los países de Medio Oriente, la Asociación Qatarí de Fútbol tomó la decisión de suspender toda la actividad de su liga local y de los partidos programados en su territorio por la Champions League de la AFC, desde el primer de marzo hasta nuevo aviso.

Por eso, la Finalissima que deben disputar la Selección Argentina (campeón de la Copa América) y España (ganador de la Eurocopa), pautada para el próximo viernes 27 a las 21 horas local, corre riesgo de disputarse en el Estadio Lusail, la sede designada por UEFA, Conmebol, AFA y la RFEF (Real Federación Española de Fútbol).

Al respecto, el que opinó sobre esta situación fue Luis De La Fuente, entrenador de La Roja, en una conversación con la TVE: ”Sabemos que las conversaciones están en marcha y que las negociaciones están en curso. Lo primero y más importante, obviamente, es que como sociedad queremos que cese el conflicto. No sabemos realmente cuánto tiempo se prolongará, pero una vez que todo esté en marcha entiendo que la solución, si el partido no se puede jugar allí, sería buscar otra sede, si es que es posible”.

Por otro lado, comentó que, según lo que le comentaron las autoridades de la federación española, la idea es disputar el encuentro en la fecha programada, sea en Doha o en otra sede: ”Lo entiendo así, creo que esa es básicamente la dirección de todas las negociaciones y de todos los que están trabajando en esto en todos los niveles”.

En esa misma línea, la UEFA filtró a varios portales de Europa que la postura de la organización de la Finalissima es la de disputar el encuentro. Para ello, deberán tomar una decisión en el transcurso de la semana, para poner en marcha el cambio del lugar para la realización de evento, en caso de que sea necesario.

Los partidos amistosos pautados por España y Argentina, otro tema a resolver

Tanto España como Argentina tenían destinado jugar partidos amistosos después de la Finalissima. El combinado europeo ante Egipto el lunes 30 de marzo y los dirigidos por Lionel Scaloni contra Qatar el martes 31. Si UEFA y Conmebol resuelven mudar la sede de la Finalissima, es posible que no se disputen los amistosos y que tengan mayor flexibilidad con la fecha, en caso de también necesitar un cambio en ese aspecto.

