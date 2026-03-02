Boca hoy: la posible formación contra Lanús, la queja de los hinchas y más

Tras el empate frente a Gimnasia de Mendoza, Boca regresó a los entrenamientos y Claudio Úbeda piensa en en el partido frente a Lanús, en el que meterá mano en el equipo titular. Además, los hinchas se quejaron por las entradas del duelo ante el Granate.

La posible formación de Boca ante Lanús

Este sábado La Bombonera fue una olla a presión, los jugadores se fueron silbados y la relación está cada vez más rota, tras el empate 1-1 ante Gimnasia de Mendoza. Sin embargo, Tomás Aranda encandiló a los hinchas de Boca con su notable actuación individual durante el segundo tiempo y fue uno de los muy pocos futbolistas que fueron aplaudidos en cada una de sus intervenciones.

Luego de su gran desempeño que le cambió la cara al equipo ante Gimnasia de Mendoza, el volante creativo de 18 años tiene chances muy concretas de estar desde el arranque el próximo miércoles cuando Boca visite La Fortaleza por la reprogramación del encuentro correspondiente a la fecha 7 que debió ser postergado por el calendario.

La reacción de los hinchas de Boca por el precio de las entradas vs. Lanús

Después de varios meses sin poder acompañar al equipo fuera de La Bombonera, los hinchas de Boca volverán a tener la posibilidad de decir presente como visitante. Será el próximo miércoles desde las 21.30, cuando enfrentan Lanús por el Torneo Apertura. Sin embargo, la expectativa del público xeneize se vio atravesada por un dato que no pasó inadvertido: el valor de las entradas fue fijado en 90.000 pesos, precio ajeno al promedio de tickets.

Tras confirmarse el monto establecido por el Granate, no tardó en hacerse notar la sorpresa que les generó la noticia a los hinchas de Boca. Incluso, varios simpatizantes confirmaron que la tarifa termina superando la brecha de los 100 mil pesos al sumarle los recargos por el costo de servicio. Un total que, si se traslada a moneda extranjera, podría equiparse con los precios que manejan en las grandes ligas europeas o partidos de la Champions League.

Lanús perdería a su goleador para enfrentar a Boca

El gran 2025 de Rodrigo Castillo en Lanús no fue un veranito. El atacante comenzó de gran manera este 2026 y fue determinante para que Lanús le gane la Recopa Sudamericana a Flamengo: fue el autor del único tanto del partido en la Fortaleza y también abrió el marcador en el Maracaná. Su gran nivel hizo que varios equipos importantes del continente pongan los ojos en él. A días de enfrentar a Boca por el Torneo Apertura, los de Pellegrino perderán a una pieza clave.

