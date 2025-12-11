Mientras se empieza a definir el futuro de Claudio Úbeda que, si no sucede nada extraño, continuará siendo el entrenador de Boca durante el próximo año, los miembros de la Comisión Directiva que lidera Juan Román Riquelme están trabajando en el mercado de pases.

En este caso, no se trata de un arribo, sino que de una salida. Y la misma no le dejará un solo centavo a la institución. A dos años de que sumara sus últimos 18 minutos con la camiseta azul y oro, en lo que fue igualdad frente a San Lorenzo, la carrera de Bruno Valdez estará muy lejos de Brandsen 805.

Desde febrero de 2024 que se encuentra a préstamo en Cerro Porteño, donde comenzó a tener mayor rodaje a partir de la salida de Diego Martínez. Y ahora que queda libre en el Xeneize (su contrato finaliza el próximo 31 de diciembre), aseguró que su idea es continuar en su tierra natal y con la camiseta del Ciclón.

“Jorge Bava me dijo que quiere contar conmigo, yo también le manifesté el deseo de seguir en Cerro”, manifestó el defensor nacido en Fernando de la Mora, a través de una entrevista con Radio Uno, de Paraguay, respecto a la charla que tuvo con el DT del elenco que viene de ganar el Torneo Clausura.

Por otra parte, destacó que “la gente de Boca siempre se mostró con buena predisposición” para llevar adelante las negociaciones en torno a su carrera futbolística, pese a que hace dos años se encuentra a préstamo porque no tenía lugar en la institución que lo adquirió tras su paso por Club América.

Bruno Valdez en la final de la Copa Libertadores 2023 contra Fluminense. (Getty Images)

Los números de Bruno Valdez en Cerro Porteño

En las casi dos temporadas que lleva en el elenco paraguayo, el defensor central de 33 años lleva disputados un total de 39 partidos. En los mismos, no marcó goles, recibió seis tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.

El paso de Bruno Valdez por Boca

Bruno Valdez llegó a Boca en enero de 2023, y si bien alternó entre la suplencia y la titularidad, alcanzó a disputar un total de 34 encuentros: no convirtió goles ni aportó asistencias. Recibió siete amonestaciones, dos expulsiones y sumó 2.367 minutos en cancha.

