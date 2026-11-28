El argentino llegó hasta Q2 y no pudo conseguir su séptimo top 10 de largada en la temporada.

Ahora sí: solo resta la carrera en el GP de Qatar. Las tres sesiones de prácticas libres le dejaron algunas conclusiones a los 11 equipos de la Fórmula 1 y las primeras de ellas fueron aplicadas en la qualy.

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Allí, en la clasificación que se dio en este Circuito Internacional de Lusail, George Russell se quedó con la pole position y largará desde el primer puesto en la carrera. Diferente es el caso de Franco Colapinto, quien quedó en la 14° posición y tendrá que remar para conseguir un buen resultado en Qatar.

Mismo caso para Pierre Gasly, largando en el puesto 12. Detrás del líder en la qualy, el podio de salida lo completan Kimi Antonelli y Lando Norris. Así quedaron las 22 posiciones en la clasificación del anteúltimo GP de la temporada.

Resultado de la Qualy del GP de Qatar

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Arvid Lindblad (VCARB) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (VCARB) Ollie Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Rafael Camara (Haas) Nico Hulkenberg (Audi) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Pérez (Cadillac)

Cronograma del Gran Premio de Qatar 2026

Viernes 27 de noviembre

Práctica Libre 1: 10.30 a 11.30 | DISPUTADA

Práctica Libre 2: 14.00 a 15.00 | DISPUTADA

Sábado 28 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30 a 12.30 | DISPUTADA

Clasificación: 15.00 a 16.00 | DISPUTADA

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Domingo 29 de noviembre