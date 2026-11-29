En La Bombonera, el Xeneize y el Lobo definen al cuarto y último clasificado a las semifinales del campeonato.

Este domingo por la noche, Boca recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata por el duelo de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El partido que se juega en La Bombonera, comienza a las 20:30 horas y es transmitido a través de la pantalla de ESPN Premium. En ese sentido, este cotejo es crucial para definir al último clasificado a las semifinales.

Cabe recordar que para llegar a esta instancia el Xeneize venció 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza con una sólida actuación colectiva, solamente 4 días después de ser campeón de la Copa Sudamericana. Además, llega este encuentro es apenas 3 días antes de la final de la Copa Argentina, donde se medirá ante Platense.

En contraparte, el Lobo eliminó a Newell’s en los octavos de final, al imponerse por 4-2 en un partidazo que se definió en el alargue y hasta contó con incidentes tras el final. De esta manera y con la clara intención de dar el golpe en La Bombonera, el conjunto de La Plata preparó una formación inédita para sorprender a los de Arruabarrena.

Las posibles formaciones de Boca y Gimnasia

BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda; Sebastián Villa, Miguel Merentiel.

GIMNASIA: Nelson Insfrán; Pablo Aguiar, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Alexis Steimbach, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Matías Melluso; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi.

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El equipo arbitral del partido