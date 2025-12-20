Catherine Fulop reveló lo cerca que está Paulo Dybala de Boca: “Oriana está muy sola en Roma”

La posibilidad de que Paulo Dybala pegue la vuelta al fútbol argentino para jugar en Boca ilusiona a todos sus hinchas. La Joya, sin rodaje en la Roma y con apenas 6 meses de contrato por delante, podría convertirse en refuerzo del Xeneize en 2026. Como para alimentar la esperanza de los fanáticos, Catherine Fulop dio detalles de la situación que la Joya y Oriana Sabatini atraviesan en Italia.

En “Otro día perdido“, programa de Mario Pergolini en El Trece, la actriz y suegra del campeón del mundo explicó por qué es posible la llegada de su yerno al club de la Ribera. Además, hizo hincapié en la importancia del vínculo con Leandro Paredes a la hora de considerar un regreso al país.

“Oriana es la que está hinchando las pelotas que se quiere ir de Roma, porque como se fue Lea (Paredes) y Cami (Galante)… y ellos eran así ‘curruñita’ (muy pegados). Hacían pijamadas y estaban todo el día juntos. Cuando iban a la cancha se sentaban todos en el mismo palco con los niñitos”, explicó Fulop.

Y profundizó: “Ahora hablando en serio… porque parece que no hablara en serio… Ori está muy sola allá“. La declaración de la modelo sorprendió hasta al propio Pergolini, que le habló directamente a Riquelme: “Román, yo sé que vos y yo no nos hablamos mucho, pero me parece estamos ahí, eh…”.

Por otra parte, la venezolana dio a entender que el fanatismo de la familia Sabatini por el eterno rival de Boca no será un problema: “Ova (Osvaldo Sabatini, padre de Oriana) es recontra de River, pero por tener a la hija y a la nieta, no le va a quedar otra que decir que sí“.

¿Es posible que Dybala llegue en enero?

Desde Europa, el reconocido periodista Fabrizio Romano explicó la situación de Dybala y fue contundente: “La prioridad del jugador es quedarse en la Roma esta temporada y luego evaluar su futuro antes del verano de 2026, cuando su contrato esté a punto de expirar”.

El delantero del elenco italiano tendrá la pelota para definir su futuro. Todo parece indicar que el primer semestre del año lo jugará con la camiseta de la Loba, mientras que en la segunda parte del 2026 podría cambiar de aires en caso de que una oferta lo seduzca.

