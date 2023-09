La fecha FIFA contó con el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas y la continuidad de las Eliminatorias para la Euro 2024. Ambas contaron con acción de jugadores de Boca, quienes no podrán decir presente en la cita de Copa Argentina este domingo.

Luis Advíncula (Perú), Norberto Briasco (Armenia), Cristian Medina (Argentina Sub 23), Nicolás Valentini (Argentina Sub 23) y Leandro Brey (Argentina Sub 23) fueron las bajas internacionales de Jorge Almirón. A continuación, repasamos cómo les fue.

Luis Advíncula

El Rayo no tuvo su mejor noche con la Selección Perú. En el empate 0 a 0 con Paraguay, el lateral derecho se fue expulsado por doble amarilla a los 45′ del primer tiempo. Boca le dio libre hasta el domingo y se reincorporará a los entrenamientos el lunes, con el plantel regresado de La Rioja.

Norberto Briasco

Pese a su esguince de tobillo, el club de la Ribera dejó ir al ex-Huracán con su selección y hasta terminó sumando minutos. El delantero ingresó a los 38′ del segundo tiempo, cuando los suyos ganaban 1 a 0. Finalmente, Turquía lo terminó empatando sobre la hora.

Cristian Medina, Nicolás Valentini y Leandro Brey

El mediocampista estuvo muy pocos días bajo las órdenes de Javier Mascherano y se terminó volviendo por una molestia muscular que arrastraba del partido vs. Racing. Los otros dos continúan con las prácticas en Ezeiza con la Sub 23.