Como pasó con Hinestroza: Mirassol de Brasil busca quedarse con otro de los objetivos de Boca en este mercado

Al mundo Boca le cayó como un yunque en el pecho la noticia de que Vasco da Gama se quedaba con la ficha de Marino Hinestroza, por quien negociaron durante más de un mes. El colombiano, por más que deseaba jugar con la azul y oro, terminó inclinándose por las playas de Río de Janeiro, y ahora jugará para el cuadro carioca.

Mientras tratan de reponerse del gran golpe, comienzan a buscar futbolistas para concretar la primera incorporación del mercado de pases, ya que los hinchas están muy impacientes ante la falta de refuerzos. Pero la historia vuelve a repetirse: en este caso, Mirassol quiere a Ángel Romero, que fue ofrecido al Xeneize y aprobado por Juan Román Riquelme, quien ya inició las gestiones por el paraguayo.

Los paulistas disputarán la Copa Libertadores, al igual que el club de La Ribera, y luego de hacer una gran campaña en la última temporada (NdR: finalizaron en la cuarta posición del Brasileirão, a 12 unidades del campeón Flamengo), se clasificaron por primera vez al certamen continental. Por eso mismo, necesitan jugadores de categoría para dejar una huella.

Mientras la dirigencia liderada por Riquelme negocia por Romero, a quien ya buscaron en el pasado, el periodista Augusto César confirmó que la oferta económica que le hace Mirassol al paraguayo de 33 años es superior a los de Brandsen 805. Por eso mismo, peligra su desembarco.

Ángel Romero es clave en el equipo de Eduardo Berizzo.

El plan de Boca con Ángel Romero

El Xeneize necesitaba liberar cupo de jugador extranjero para poder sumar a Ángel Romero y encontró la solución en la rescisión de contrato de Bruno Valdez, a quien todavía le quedaba un año de vínculo por delante, para lo que ya se habría alcanzado un principio de acuerdo favorecido por el deseo del defensor de seguir vinculado a Cerro Porteño.

Una vez que la plaza esté libre, Boca ofrecerá un contrato por dos temporadas al futbolista que viene de jugar tres años con Corinthians, en su segundo ciclo en el club brasileño.

Boca ya buscó a Ángel Romero

El paraguayo nacido en Fernando de la Mora supo estar en el radar de Boca por un deseo de Juan Román Riquelme, quien fue el que dio el visto bueno para que llegue en este mercado de pases. Por eso mismo, es muy factible que comiencen las gestiones para que se sume.

Corría el año 2022 cuando el presidente boquense fue detrás del ex Cerro Porteño, San Lorenzo y ahora Corinthians, quien terminó emigrando hacia el fútbol mexicano para defender la camiseta de Cruz Azul. En aquel entonces, tuvo la chance de jugar junto a su hermano, tal como lo hizo en su tierra y también en el Bajo Flores, pero finalmente emigró hacia las tierras aztecas.

