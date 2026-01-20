Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Marino Hinestroza planta a Boca y será nuevo refuerzo de Vasco da Gama

La novela del verano en el Mundo Boca tomó un giro inesperado en los últimos días. Riquelme y Úbeda se quedaron sin su primer refuerzo para el 2026.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Marino Hinestroza jugará en Vasco da Gama
© NurPhoto via Getty ImagesMarino Hinestroza jugará en Vasco da Gama

Se terminó la novela eterna, pero no con el final que Boca hubiese querido. Luego de tantas idas y vueltas, Marino Hinestroza acordó su salida de Atlético Nacional para ser nuevo refuerzo de Vasco da Gama, equipo brasileño que puso más dinero sobre la mesa para que el conjunto colombiano acepte la oferta y libere el pase del extremo de 23 años.

La propuesta de Boca era de 5 millones de dólares por el 80% del pase de Hinestroza, ya que el 20% restante le pertenece al Columbus Crew de la MLS. Pese a que quedaban finos detalles para que la cuestión se resuelva, finalmente Vasco puso los 6 que pretendía Atlético Nacional de entrada y hoy, 20 de enero, se confirmó el acuerdo entre todas las partes.

NOTICIA EN DESARROLLO…

lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca

    ggrova
    german garcía grova

    Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

    Lee también
    Colapinto tendrá que esperar: Alpine estrenará su nuevo auto en Silverstone solo con Pierre Gasly
    FÓRMULA 1

    Colapinto tendrá que esperar: Alpine estrenará su nuevo auto en Silverstone solo con Pierre Gasly

    Diego Latorre sugirió dónde debería jugar Julián Álvarez si se va de Atlético de Madrid: “Te quedaría pintada”
    Fútbol europeo

    Diego Latorre sugirió dónde debería jugar Julián Álvarez si se va de Atlético de Madrid: “Te quedaría pintada”

    Sinner reveló la razón que lo tiene inseguro en la búsqueda de defender su título en Australia
    Tenis

    Sinner reveló la razón que lo tiene inseguro en la búsqueda de defender su título en Australia

    Intentaron amedrentar a Mbappé con el recuerdo del Dibu Martínez
    Fútbol europeo

    Intentaron amedrentar a Mbappé con el recuerdo del Dibu Martínez

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo