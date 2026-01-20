Marino Hinestroza planta a Boca y será nuevo refuerzo de Vasco da Gama

Se terminó la novela eterna, pero no con el final que Boca hubiese querido. Luego de tantas idas y vueltas, Marino Hinestroza acordó su salida de Atlético Nacional para ser nuevo refuerzo de Vasco da Gama, equipo brasileño que puso más dinero sobre la mesa para que el conjunto colombiano acepte la oferta y libere el pase del extremo de 23 años.

La propuesta de Boca era de 5 millones de dólares por el 80% del pase de Hinestroza, ya que el 20% restante le pertenece al Columbus Crew de la MLS. Pese a que quedaban finos detalles para que la cuestión se resuelva, finalmente Vasco puso los 6 que pretendía Atlético Nacional de entrada y hoy, 20 de enero, se confirmó el acuerdo entre todas las partes.

