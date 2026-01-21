Es tendencia:
TORNEO APERTURA

La foto del Changuito Zeballos que alarmó a todo el Mundo Boca a días del debut ante Deportivo Riestra

El extremo atraviesa un destacado momento en el Xeneize, pero la última publicación del club hizo preocupar a más de uno.

Por Agustín Vetere

Exequiel Zeballos, delantero de Boca.
© GettyExequiel Zeballos, delantero de Boca.

Boca Juniors se prepara para su presentación en el Torneo Apertura 2026. El plantel entrena bajo las órdenes de Claudio Úbeda en el predio de Ezeiza de cara al duelo del próximo domingo en La Bombonera ante Deportivo Riestra en el marco de la Fecha 1 del certamen de este primer semestre.

En ese contexto, el Xeneize llega a este duelo sin refuerzos y con un puñado de jugadores en la enfermería. Sifón tendrá pocas variantes para armar la línea ofensiva y una nueva baja por lesión podría significar un dolor de cabeza aún mayor para el DT.

Es por eso que una publicación de Boca este miércoles generó preocupación entre los hinchas de Boca. En una de las imágenes, Exequiel Zeballos aparece con uno de sus hombros vendados, algo que causó dudas con respecto a su participación ante Riestra.

Esto se debe a un golpe que recibió el último domingo ante Olimpia en el Estadio Único de San Nicolás. El Changuito debió ser atendido durante el encuentro y aún tiene algunas molestias en la zona. Sin embargo, esto no afectaría a su participación en el debut por el Torneo Apertura.

Lucas Janson podría ser titular ante Riestra

Ante las lesiones de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez, Claudio Úbeda debe improvisar en el puesto de centrodelantero. Lucas Janson, que entró bien en el amistoso ante Olimpia, es el único del plantel que puede actuar en esa posición. Por eso, el ex Vélez podría pasar de ser marginado, contando con escasos minutos, a ser titular.

Datos clave

  • Boca Juniors debuta el domingo ante Deportivo Riestra en La Bombonera por el Apertura.
  • Exequiel Zeballos sufrió un golpe en el hombro pero llegaría al estreno del torneo.
  • Lucas Janson se perfila como titular por las lesiones de Cavani, Merentiel y Giménez.
Agustín Vetere
Agustín Vetere

ggrova
german garcía grova

El Tata Martino quiere a Guido Rodríguez para el Atlanta United

jpasman
toti pasman

"El capricho de Riquelme en insistir por Cavani hará que Boca debute el domingo con Janson de 9"

