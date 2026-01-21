Las dos dudas que tiene Úbeda para el debut de Boca ante Riestra por el Torneo Apertura 2026

Este domingo 25 de enero, Boca recibe a Deportivo Riestra en el debut del Torneo Apertura 2026, para dar inicio a las competiciones oficiales. El encuentro que se disputa en La Bombonera, comienza a partir de las 18:30 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. En ese sentido, Claudio Úbeda empieza a ultimar detalles para diagramar el equipo titular que saldrá desde el arranque.

Cabe recordar que el Xeneize disputó dos amistosos internacionales durante la pretemporada que sirvieron para la puesta a punto. En primer lugar, igualó 0-0 contra Millonarios y pocos días más tarde venció 2-1 a Olimpia, con goles de Alan Velasco y Tomás Belmonte. Pero al mismo tiempo, se lesionó Miguel Merentiel y se perderá al menos 3 o 4 partidos del campeonato.

Lo cierto es que todavía no hay refuerzos, a pesar de que el mercado de pases está próximo a llegar a su final y lleva a cabo negociaciones por Alexis Cuello y Ángel Romero, además de averiguar condiciones económicas por Rodrigo Auzmendi. Por ese motivo, prácticamente no hay grandes novedades en la posible formación que pondrá Úbeda en el estreno por el ámbito doméstico.

Miguel Merentiel, goleador uruguayo de Boca Juniors.

Además de Merentiel, también están lesionados Edison Cavani y Milton Giménez, por lo que es la posición más diezmada. Este trágico panorama obligó al ingreso de Lucas Janson en el último amistoso y todo indica que sería el centrodelantero frente a Deportivo Riestra, incluso a pesar de su casi nulo rodaje durante 2025 y las múltiples críticas de parte de los hinchas de Boca.

Estos dos encuentros de pretemporada le dejaron a Úbeda dos dudas: Milton Delgado o Tomás Belmonte y Alan Velasco o Brian Aguirre. La cuestión entre los volantes cambia drásticamente el armado, siendo el juvenil más de marca y Toto con mayor despliegue y presencia en el área contraria que le permitió marcar un gol ante Olimpia. La variante en el ataque es meramente por gusto del DT.

Con este panorama sobre la mesa y salvo una cuestión de última ahora que modifique la idea, Úbeda pondrá el siguiente equipo el debut de Boca frente a Riestra: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte o Milton Delgado, Ander Herrera; Alan Velasco o Brian Aguirre, Lucas Janson, Exequiel Zeballos.

Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo y Exequiel Zeballos, futbolistas de Boca. (Getty Images)

