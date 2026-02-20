Las primeras palabras de Adam Bareiro antes de firmar con Boca: “Hay muchas cosas lindas”

La urgencia ofensiva que atraviesa Boca puede haber encontrado cierta paz cuando este viernes por la mañana se abrieron las puertas de arribos internacionales en el Aeroparque Jorge Newbery. Es que Adam Bareiro ya pisa suelo argentino y su llegada al país marca el inicio formal de su etapa en el Xeneize.

El delantero paraguayo arribó en las primeras horas de la mañana a Buenos Aires y, apenas cruzó las puertas del aeropuerto, dejó sus primeras sensaciones. “Bien feliz, es lindo volver al país. Contento de estar acá, hay muchas cosas lindas”, deslizó ante los micrófonos que lo aguardaban, para luego despedirse con un “después hablamos” y emprender camino a lo que será una jornada intensa.

Tras el breve contacto con la prensa y algunos hinchas que se acercaron para darle la bienvenida, el atacante se trasladó al centro médico para realizarse la revisión médica. Allí también lo aguardaban fanáticos con la camiseta azul y oro, con quienes accedió a sacarse fotos para tener sus primeros contactos con el Mundo Boca. Superada esa instancia, el paraguayo firmará contrato por tres temporadas, con opción a extenderlo una más.

La adaptación del ex San Lorenzo y River no tendrá pausas. Se espera que esta misma noche diga presente en los palcos de La Bombonera para presenciar el clásico frente a Racing y aprovechar la ocasión para saludar a sus nuevos compañeros.

Cuándo podría debutar Bareiro en Boca

El atacante llega proveniente de Fortaleza, en una operación que rondó los tres millones de dólares. Su arribo responde especialmente a una necesidad inmediata: las bajas en ofensiva que tiene el equipo de Claudio Úbeda, un factor que posiblemente adelante los tiempos de adaptación de Bareiro.

Igualmente, hay un punto que juega a favor del jugador: arriba con ritmo competitivo. Hasta hace pocos días disputó el Campeonato Cearense e incluso convirtió en semifinales, por lo que desde lo físico no parte desde cero. Además, conoce el fútbol argentino, un detalle que podría meterlo rápidamente en consideración.

Si los tiempos acompañan, no se descarta que pueda integrar la convocatoria para el próximo martes, cuando Boca haga estreno en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy. De no ser así, la otra opción es postergar su estreno para el siguiente fin de semana, ante Gimnasia de Mendoza.

