El cambio radical que tendrá la camiseta de Boca a partir de 2026

Boca comienza la pretemporada con energías renovadas, motivado por el regreso a la Copa Libertadores y con el objetivo de volver a ganar un título tras casi 3 años de sequía. De cara a esta temporada, el Xeneize presentará una pequeña modificación en su camiseta.

A diferencia de los últimos años, el equipo de la Ribera dejará de contar con DIRECTV en la espalda. La compañía de TV satelital dejó de ser sponsor del club, ya que su contrato culminaba el 31 de diciembre de 2025. De esta manera, solo quedará el número y el nombre de los futbolistas en la parte trasera de la casaca.

La operadora de TV pagaba 2.5 millones de dólares por año para aparecer en la indumentaria de Boca. Hasta el momento, desde la institución no hubo novedades sobre la chance de que aparezca un nuevo patrocinador en ese sector importante de la equipación del Xeneize.

Tras casi tres años, DIRECTV deja de estar en la camiseta de Boca. (Fotos: Getty)

En el último tiempo, Boca solo prescindió de DIRECTV en el Mundial de Clubes, debido a que la normativa de FIFA le impedía a los clubes mostrar publicidades en la espalda de la camiseta.

Cuáles son los sponsors de la camiseta de Boca

Adidas (indumentaria): 10 millones de dólares anuales + regalías con tope de 5,5 millones de dólares (hasta fines de 2029)

10 millones de dólares anuales + regalías con tope de 5,5 millones de dólares (hasta fines de 2029) Betsson (frente): 7,5 millones de dólares anuales (hasta diciembre de 2028)

7,5 millones de dólares anuales (hasta diciembre de 2028) Cetrogar (mangas): 2 millones de dólares por temporada (hasta diciembre de 2026)

2 millones de dólares por temporada (hasta diciembre de 2026) Total: 25.000.000 dólares al año

Publicidad

Publicidad

ver también Boca encontró al sucesor de Frank Fabra en sus divisiones inferiores

¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

A falta de novedades sobre amistosos de pretemporada, Boca ya sabe cuándo volverá a la competencia oficial. El domingo 25 de enero, será local ante Deportivo Riestra por la fecha 1 del Torneo Apertura. Posteriormente, visitará a Estudiantes de La Plata en una fecha entre semana y luego volverá a La Bombonera para recibir a Newell’s.

DATOS CLAVE

DIRECTV finalizó su contrato como sponsor de Boca el 31 de diciembre de 2025.

finalizó su contrato como sponsor de el 31 de diciembre de 2025. La empresa de TV pagaba 2.5 millones de dólares anuales por figurar en la espalda.

anuales por figurar en la espalda. Boca debutará ante Deportivo Riestra el 25 de enero por el Torneo Apertura.

ver también Boca comienza el 2026: los 5 juveniles que se suman a la pretemporada y el cronograma de Úbeda en la primera semana