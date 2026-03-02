Úbeda recuperó un nombre importante en Boca luego de cinco semanas lesionado: cuándo vuelve a jugar

En medio de un presente futbolístico turbulento y con un equipo al que le cuesta en la elaboración de juego, el inicio de la semana trajo una bocanada de aire fresco para Claudio Úbeda en Boca Predio. Después de más de un mes de ausencia, Alan Velasco dio un paso fundamental en su recuperación y volvió a entrenarse a la par del grupo, al menos durante la segunda parte de la práctica.

El volante ofensivo había sufrido una distensión de grado 2 en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda. Esa lesión, producto de una infracción en el debut del torneo frente a Deportivo Riestra, donde disputó sus únicos 69 minutos oficiales de la temporada, lo marginó de las canchas durante cinco semanas.

Cuándo podría volver a jugar Velasco

Si bien la evolución clínica del ex Independiente se presenta favorable, Úbeda priorizaría la cautela. Al tratarse de una zona delicada, y teniendo en cuenta que el jugador ya sufrió lesiones en la rodilla, en el Xeneize no tendrían pensado apurar el regreso a las canchas y todo dependerá de las respuestas que brinde el volante en cada entrenamiento.

Alan Velasco volvió a entrenarse con el plantel de Boca (Getty Images).

En ese sentido, Velasco está totalmente descartado para el duelo de este miércoles ante Lanús y todos los cañones apuntan a que sea convocado la siguiente jornada: el 11 de marzo para el clásico frente a San Lorenzo, en La Bombonera. En caso de que el paro pautado del 5 al 8 en el fútbol argentino se levante, quedará en Úbeda si citarlo para enfrentar a Central Córdoba en Santiago del Estero.

Con el calendario al margen, el regreso de Velasco a los trabajos se presenta como una herraienta clave para intentar mejorar la fluidez ofensiva, especialmente tras la baja de Carlos Palacios, recientemente operado por una sinovitis que arrastraba en la rodilla derecha. Afortunadamente para Úbeda, la sobrepoblación en la enfermería parece ir pasando: tras las altas de Miguel Merentiel, Ander Herrera y Leandro Paredes, sumado a que Exequiel Zeballos ya hace trabajos con pelota, un nuevo regreso está cada vez más cerca.

