El Superclásico representa una gran oportunidad para muchos futbolistas de Boca Juniors para destaparse. Edinson Cavani es uno de ellos, ya que todavía no ha mostrado la calidad que lo supo poner por muchos años entre los mejores delanteros del mundo.

Por eso, los hinchas xeneizes le hicieron llegar al uruguayo un claro y masivo pedido en sus redes sociales. Luego de una publicación del delantero como previa al encuentro ante River en el Monumental, hubo miles de comentarios al respecto.

“Quedate solo en el área“, “hoy en el área, no salgas de ahí” y varios comentarios de la misma índole. Los fanáticos quieren hoy sea el día que se revierta la situación y la sequía goleadora de Cavani. Por eso, le piden que no salga del área, un consejo que se ha repetido durante la última semana.

“Creo que está acelerado” y “dejá de correr”, los consejos que le llegaron a Edinson Cavani

A lo largo de la semana previa al Superclásico han llegado algunas opiniones sobre el momento de Edinson Cavani. Uno de los que más conoce al ‘Matador’ es su ex compañero en la Selección de Uruguay, Diego Godín, quien retornó al fútbol recientemente.

“Vi algún partido el año pasado y, cuando tuve la oportunidad, que lo vi en el casamiento de De Arrascaeta, se lo dije. ‘Dejá de correr un poquito, de ayudar tanto al equipo, de bajar a marcar al 5, al lateral y correr para el volante. Dedícate a estar un poco mas descansado para hacer goles’“, dijo en una entrevista para Carve Deportiva.

En la misma sintonía al histórico defensor uruguayo estuvo el ex goleador Alberto ‘Beto’ Acosta. “Para mí es un jugador extraordinario; no voy a descubrir nada de Cavani, ha sido goleador por años en Europa. Y acá no es que vino y decís ‘está acabado, no tiene opciones de gol y no corre’. No. Hace todo lo contrario, corre demás. Creo que está acelerado“, aseguró el ex San Lorenzo y Boca.

Edinson Cavani será titular en el Superclásico ante River Plate

El uruguayo acompañará en el ataque a su compatriota y amigo, Miguel Merentiel. Boca saldrá al campo del Monumental con el siguiente once titular: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Jorge Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.