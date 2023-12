Juan Román Riquelme es el nuevo presidente de Boca por decisión de los socios. Una aplastante victoria en las urnas contra la fórmula opositora Ibarra-Macri le permitió al ídolo renovar su gestión por otros cuatro años más y a partir de este lunes comenzaron los trabajos pensando en la temporada que viene.

En un clima de festejo dentro del Xeneize, a Román le llegó un mensaje de felicitaciones por parte de uno de los jugadores que suena para reforzar al club de La Ribera en 2024: el chileno Gary Medel, hoy jugador del Vasco da Gama.

“El mejor”, escribió el mediocampista de La Roja junto a un corazón y otro emoji de aplausos para saludar al nuevo presidente de Boca. Todo esto citando la publicación de la cuenta oficial de Riquelme: “El presidente más votado de la historia del fútbol argentino”.

Por supuesto, en medio de los rumores de un posible regreso, el mensaje de Gary Medel ilusionó a más de un hincha de Boca que vio el posteo del chileno mientras pasaba las stories en Instagram. Sin embargo, todavía no hay precisiones sobre una presunta vuelta del Pitbull al fútbol argentino.

Cómo es la situación de Gary Medel en Vasco

El mediocampista chileno arribó al fútbol brasileño a mediados de 2023, rompiendo el mercado para sumarse al Vasco da Gama de Ramón Díaz. En aquel momento, Medel firmó un contrato de 18 meses de duración y todo indica que cumplirá su vínculo hasta diciembre de 2024.

Incluso Emiliano Díaz, hijo y ayudante de Ramón en Vasco, manifestó la importancia que tiene el Pitbull dentro de un plantel que acaba de conseguir la permanencia en el Brasileirao después de meses de lucha.

“Gary Medel es un jugador clave para nosotros. De hecho, justo antes de la entrevista estuve hablando con él. No me dijo nada, solíamos escribirnos, pero no me dijo nada. Así que no creo que vaya a salir. Espero que se quede con nosotros”, dijo el integrante del CT del Vasco.

Por este motivo, es poco probable que Gary Medel abandone el barco a pocos meses de haber llegado al club. De todas formas, un llamado de Juan Román Riquelme podría cambiarlo todo y antecedentes sobran.