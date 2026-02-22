Walter Erviti se lanza a la política nacional con un pastor evangélico como candidato a presidente

A los 45 años, Walter Erviti busca desarrollar una carrera como entrenador luego de haberse destacado como futbolista. El exjugador de Boca Juniors que encadenó breves experiencias como DT sorprendió recientemente al meterse de lleno en la política de la República Argentina.

En charla con Infobae, el exmediocampista se mostró disconforme por las decisiones y resultados del actual Gobierno: “Principalmente, que los argentinos no están cómodos. Hablando de la reforma laboral, creo que de los dos lados del mostrador hay argentinos. Uno que tiene que invertir, que no se siente cómodo a la hora de invertir, y otro que tiene que ir a trabajar, que no se siente protegido a la hora de ir a trabajar, y eso es una gran preocupación”.

“La otra preocupación que tenemos como argentinos es nuestra seguridad. Nos cuesta salir a la calle o nos cuesta dejar a nuestros hijos salir a la calle pensando que le puede pasar algo”, subrayó Erviti sobre los puntos a mejorar en Argentina.

Luego, habló del parido en el que participa: “Empecé a ser parte de un espacio que se denomina Consolidación Argentina, que es un espacio que la verdad que me genera mucho entusiasmo, mucha ilusión, porque reúne gente que compartimos valores, que estamos preocupados por el presente del país, que tenemos el deseo de encontrar un país un poco más prolijo”.

“Creo que es lo que necesitamos, que recupere ciertos valores culturales que hemos perdido, y por sobre todas las cosas, que tenga una visión clara a futuro. En ese espacio, con estos valores, hemos encontrado un referente, que en Dante Gebel creemos que él personifica estas cosas que nosotros estamos debatiendo, por su relación con la gente común, por los valores que él representa”, se refirió Erviti al pastó evangélico al que definió como “un influencer que hace de pastor”.

Erviti reveló que su partido intenta convencer a Gebel para que sea candidato a presidente

“Es nuestro deseo. Nosotros hoy, Dante no pertenece al espacio. Nosotros, basándonos en lo que comenté hace un ratito, estamos generando una estructura, con las puertas abiertas para todos, para luego ir y poder conversar con él y mostrarle lo que hemos generado, para que él se sienta protegido, acompañado y que entienda que nosotros no estamos en búsqueda de un superhéroe”, explicó Erviti.

Y completó: “Estamos buscando un referente, pero que se sienta acompañado por una estructura, que es lo que necesita nuestro país, trabajar en equipo, recuperar valores sólidos que nos han hecho diferentes como sociedad y a partir de ahí poder pensar en un país para todos, que es lo que creo que hace tiempo estamos reclamando”.

