El posteo de Manchester City recordando un gol de Boca a River que enloqueció a los hinchas

La cuenta oficial del conjunto inglés sorprendió al utilizar el relato del tanto de Erviti en el Monumental para compararlo con el de Bernardo Silva a Liverpool.

Por Bruno Carbajo

Bernardo Silva, autor de un gol con Manchester City que recordó a uno icónico del fútbol argentino.
El fútbol tiene esa capacidad de conectar escenarios impredescibles, como unir a la Premier League con la liga argentina en una sola jugada. Lo dejó en claro la victoria del Manchester City ante Liverpool en Anfield, que no solo dejó un triunfo clave para los de Pep Guardiola, sino que despertó un déjà vu inmediato en la memoria de Boca, que derivó en un curioso ida y vuelta con el club inglés.

Todo nació a partir del empate transitorio de Bernardo Silva, quien marcó el 1-1 parcial para inicar la remontada final. Sin embargo, para el ojo argentino la jugada no pasó desapercibida al ser un calco de aquel tanto de Walter Erviti a River en el Monumental, para el empate agónica 2-2 en 2012. La similitud fue tan evidente que las redes sociales estallaron al instante, marcando el paralelismo con aquel Superclásico.

Ante el revuelo digital, la institución de Manchester no hizo la vista gorda y redobló la apuesta con una publicación que enloqueció al público xeneize. Es que en su cuenta oficial de Instagram, donde cuentan con más de 50 millones de seguidores, los Citizens postearon el gol del volante portugués. con el audio original del relato de Mariano Closs en el tanto de Erviti. “Bernardo: ‘Tengo cosas de Erviti'”, escribieron en el posteo, para terminar de confirmar la jugada digital.

El desarrollo de la jugada valida la comparación. Así como Santiago Silva funcionó de pivot bajando una pelota llovida para la entrada sorpresiva de Erviti ante Barovero, en Inglaterra fue Erling Haaland quien emuló al Tanque. El noruego asistió de cabeza y Silva la punteó por entre las piernas del arquero.

La reacción de un protagonista al guiño de Manchester City

El posteo no tardó en llenarse de comentarios boquenses, superando los 600 mensajes en cuestión de horas. Pero hubo uno de ellos que sobresalió por sobre el resto. Julio César Falcioni, el DT de aquel equipo de Boca que remontó un 0-2, no quiso quedarse afuera del fenómeno viral. “Cómo olvidar ese momento estando ahí mismo“, escribió el Emperador, validando el puente emocional que se tendió entre el norte de Inglaterra y el barrio azul y oro.

El comentario de Julio Falcioni en la publicación del City que hace referencia al gol de Erviti.

Datos clave

  • La cuenta oficial del Manchester City posteó el gol de Bernardo Silva al Liverpool usando el audio del relato del gol de Walter Erviti a River en 2012.
  • La jugada fue comparada por su similitud táctica: un pivoteo de cabeza para la entrada de un volante que define ante la salida del arquero.
  • Julio César Falcioni, entrenador de aquel Boca, comentó la publicación recordando el agónico empate.
