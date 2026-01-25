En pleno duelo vs. Riestra, se confirmó otra salida de Boca en este mercado de pases

La temporada 2026 ya está en marcha oficialmente para Boca Juniors. Con victoria por 1-0 ante Deportivo Riestra, los dirigidos por Claudio Úbeda debutaron este domingo por el Torneo Apertura. Mientras tanto, el mercado de pases arroja nuevas sorpresas para el Xeneize.

Es que Juan Román Riquelme encabeza importantes negociaciones que pueden derivar en caras nuevas para el plantel azul y oro. Sin embargo, la columna de bajas aún tiene lugar para que más futbolistas relegados en el equipo puedan buscar otros rumbos.

BOLAVIP pudo confirmar que Gonzalo Maroni es la próxima baja del plantel profesional de Boca. El volante ofensivo, de 26 años, saldrá a préstamo una vez más, por séptima vez en lo que va de su etapa como profesional y con contrato vigente en el Xeneize.

El nuevo destino de Maroni es nada menos que Barracas Central. El cordobés se unirá al plantel de Rubén Darío Insúa por lo que resta del 2026, en una operación sin opción de compra, por lo que deberá retornar al club de la Ribera para el arranque de 2027.

Maroni debutó en Boca en 2016 y no suma minutos allí desde 2021. En el medio y hasta la actualidad, fue cedido a Talleres, Sampdoria, Atlas de México, San Lorenzo, Tigre y Newell’s. Tendrá una nueva oportunidad con la camiseta del Guapo.

Los números de Gonzalo Maroni en Boca

Entre todos sus ciclos en la Primera del Xeneize, Maroni disputó un total de 33 compromisos con la indumentaria azul y oro. Sumó tres títulos, todos a nivel local: dos Superligas (2016-17 y 2017-18) y la Copa Maradona de 2020.

