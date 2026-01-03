Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias

Boca afronta su segundo día de pretemporada, todavía sin refuerzos, pero con la certeza de que habrá muchas bajas. El Xeneize celebró la renovación de Javier García y le abrió la puerta de salida a más de una decena de futbolistas que no tendrán lugar con Claudio Úbeda. A continuación, todo lo que tenés que saber este sábado 3 de enero.

El plan de Boca con todos los jugadores que volvieron de sus préstamos

El plantel de Boca regresó al predio de Ezeiza luego de poco más de 20 días de receso desde la eliminación ante Racing en semis del Torneo Clausura y, bajo las órdenes de Claudio Úbeda -confirmado extraoficialmente como el DT para este año-, el equipo llevó a cabo el primer día de pretemporada.

Entre los que volvieron de sus préstamos se encuentran Bruno Valdez, Marcelo Weigandt, Jabes Saralegui, Gonzalo Morales, Nicolás Orsini, Gonzalo Maroni, Norberto Briasco, Juan Ramírez, Nacho Rodríguez y el juvenil Giovanni Ferraina. Sin importar edad, posición, rendimiento en las cesiones e incluso necesidades del club, en Boca tomaron una decisión unánime con todos ellos.

Santos pierde la única ventaja que tenía sobre Boca para negociar con Hinestroza

Desde hace semanas que está todo prácticamente pactado para que Marino Hinestroza se convierta en el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. Sin embargo, pasan los días y no se liman las últimas pequeñas asperezas con Atlético Nacional para sellar el acuerdo y satisfacer a todas las partes implicadas. En ese contexto incierto, Santos acaba de darle una buena noticia…

El Peixe perdió su única ventaja ante Boca: lo económico. Aunque es obvio que su poderío es mayor, atraviesa una crisis que ya empezó a tener consecuencias. Tal es el contexto, que Alfredo Morelos se consideró jugador libre por severos incumplimientos de pagos que tuvo la institución brasileña con el futbolista que estaba a préstamo por 18 meses.

Javier García renovó con Boca

El 2026 comenzó con una certeza para el Mundo Boca. Mientras los hinchas levantaban las copas en las Fiestas, el Xeneize terminó de resolver la única incógnita que quedaba pendiente en la carpeta de vencimientos. Javier García, cuyo contrato había expirado técnicamente el 31 de diciembre, llegó a un acuerdo para renovar por un año más y se presentó junto al resto de sus compañeros en el inicio de la pretemporada.

La continuidad de García estaba lejos de verse garantizada de antemano. De hecho, su nombre figuraba con el de otros jugadores con la misma fecha de caducidad, como Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón, quienes sí dejaron la institución. Sin embargo, con Javi la historia se presentaba diferente desde un principio.