Los fanáticos de Boca no perdonaron a un titular pese a la victoria contra Riestra: “Un insulto al hincha”

Claudio Úbeda le dio una oportunidad desde el arranque, pero recibió fuertes críticas en redes sociales por su rendimiento.

Por Agustín Vetere

Los hinchas de Boca ante Riestra.
© GettyLos hinchas de Boca ante Riestra.

Por la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors cosechó su primera victoria del año ante Deportivo Riestra por la mínima y en La Bombonera. Lautaro Di Lollo, con un cabezazo a 10 minutos del final del partido, gritó el único tanto de la tarde.

De esta manera, el elenco comandado por Claudio Úbeda inició la temporada con el pie derecho, mientras el plantel aguarda por refuerzos de cara al arranque de la doble competencia, incluyendo la Copa Libertadores.

Pero no todo fue color de rosa este domingo en la Bombonera. Es que las redes sociales se inundaron de hinchas de Boca que criticaron la labor de uno de los titulares ante Riestra: Lucas Janson. El delantero tuvo la oportunidad de volver a ser titular, pero no rindió y tampoco pasó desapercibido.

Por las lesiones de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez, el exjugador de Vélez, que llegó a Boca a cambio de 4 millones de dólares, encontró una nueva chance, pero lejos estuvo de darle una mano al equipo para la victoria. Incluso, el único gol llegó después de su salida del campo.

“El partido de Janson es un insulto al hincha”, expuso uno de los fanáticos. Otro, resumió: “Janson es el peor futbolista que jugó en la Primera División del fútbol argentino, incluyendo a Spreen”.

Los puntajes 1×1 de Boca vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura: jugador por jugador

Datos clave

  • Boca Juniors venció 1-0 a Deportivo Riestra con gol de Lautaro Di Lollo.
  • Lucas Janson fue blanco de críticas en redes sociales tras su desempeño como titular.
  • El delantero jugó por las lesiones de Cavani, Merentiel y Giménez y fue reemplazado.
agustín vetere
Agustín Vetere

