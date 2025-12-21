Franco Colapinto prometió que no se olvidará de Boca el día que suba a su primer podio: “Lo que más me duele”

Franco Colapinto tuvo un flojo 2025, donde a bordo del A525 de Alpine, no logró sumar puntos y siempre estuvo debajo del puesto 10 en la parrilla final de la temporada de la Fórmula 1, que terminó con el título mundial de Lando Norris.

De cara a lo que será la próxima temporada, tanto él como los integrantes del equipo que tiene la escudería francesa, confían en que los resultados serán favorables. Incluso, habrá una gran inversión de dinero para mejorar los vehículos y así poder competir con total lealtad.

Mientras piensa en lo que será el inicio de la competencia que, en marzo, tendrá a la ciudad australiana de Melbourne como primer circuito, en medio de un evento, el nacido en Pilar reveló cómo fue que llegó a ser fanático de Boca, y qué es lo que más extraña al vivir lejos de Argentina y, sobre todo, de La Bombonera.

“Mi familia es muy bostera, a raíz de eso me empezaron a llevar a la cancha y me volví muy fan, de chiquito iba a todos los partidos y ahora que estoy en Europa lo que más me duele es no poder ir a la cancha“, exclamó. Pero luego hizo una promesa: “Yo creo que cuando haga mi primer podio, subo diciendo ‘Boca, Boca, Boca’”.

La ventaja que busca tener Alpine por sobre el resto

Lo más curioso de esta inacción deliberada por parte del equipo generó confianza puertas adentro. Steve Nielsen, director deportivo de la escudería, brindó una mirada particular. “Cuando veo a Haas, que ha hecho un gran trabajo este año, poniendo una nueva mejora en el coche en Austin, pienso: ‘Vaya, eso los va a hacer subir’. Pero la sensación cálida es que eso significa que no han tenido el auto de 2026 en el túnel“, confesó a The Race.

De esta forma, el razonamiento se presenta matemático. Cada hora que un rival usó para mejorar su auto de 2025, fue una hora que no usó para el modelo de 2026. “Llegar tan tarde [al desarrollo de 2026], porque todos tenemos recursos muy similares, será, espero, una penalización para ellos“, agregó el directivo.

Ahora, en Alpine será a todo o nada. Jugaron una carta peligrosa y ahorraron recursos, asumiendo el costo de que Colapinto y Gasly paguen en la pista manejando un auto que se congeló en enero mientras el resto avanzaba. Pero si la teoría de The Race y la apuesta de Alpine son correctas, el sufrimiento de este año podría transformarse en una ventaja competitiva real.

