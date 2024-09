La dirigencia del Xeneize no está a gusto con la situación del jugador y tomó una fuerte determinación.

En el mundo Boca se encendieron las alarmas en los últimos días debido a la situación que está atravesando Luka Andrade, una de las figuras de la categoría 2007 del club, que además es considerado como una de las máximas promesas que tiene la institución en las divisiones inferiores.

Esto se debe a que a diferencia del resto de algunos de sus compañeros de su división, Andrade aún no firmó su primer contrato como profesional, a pesar de la insistencia de la dirigencia del Xeneize por hacerlo. De esta manera, determinaron que el juvenil no sea convocado para jugar en su categoría.

Tal es así, que si bien Andrade jugó en el último partido contra Huracán, en el que fue suplente e ingresó mostrando un buen nivel, para el próximo compromiso de su equipo no fue tenido en cuenta, por lo que ni siquiera forma parte de los 18 jugadores convocados por el entrenador Pablo Ledesma.

Además de no ser tenido en cuenta para jugar en la 6ta división del Xeneize, Andrade tampoco es considerado para integrar los planteles de Reserva o Primera División a pesar de la proyección que tiene a futuro, mientras que otros de sus compañeros sí lo han hecho.

Luka Andrade aún no firmó su contrato con Boca.

A lo largo de este año, el juvenil de 17 años fue convocado para la Selección Argentina Sub 17 y llegó a entrenar con el plantel de la Reserva, pero tras no mostrar interés en firmar su vínculo con el club, decidieron marginarlo. Cabe destacar que si no firma, puede irse libre a otro equipo, y esto genera enojo en el elenco de la Ribera.

Luka Andrade llegó a Boca tras ser rechazado en River

A principios de 2018, cuando tenía tan solo 11 años de edad, Andrade junto a su familia mudó sus pertenencias a la pensión del Millonario y fue convocado para comenzar la pretemporada de aquel ciclo.

“Desde los 6 años sabíamos que Luka podía llegar lejos en el fútbol, ya desde chico hacía la diferencia. Juega de enganche y el cambio de cancha chica a cancha grande no le afectó, se adaptó rápido”, había dicho su papá, Gabriel Andrade, en una entrevista con LA 17.

Tras dos años jugando para el Millonario, Andrade recaló en Boca para jugar en la 9na división. Según contó el Diario Olé, un par de minutos en un partido de prueba bastaron para que le comuniquen que había quedado.

Francisco Barido, el juvenil que se fue de Boca sin firmar contrato

En Boca están alertas por la situación de Andrade debido a que meses atrás, Francisco Barido, juvenil de las inferiores que no tenía contrato profesional, con 16 años se fue por patria potestad a la Juventus de Italia, alegando que el club de Turín le ofreció trabajo a sus padres.