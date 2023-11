Martín Palermo se encuentra en la etapa final de su contrato con Platense en donde promedió un año por encima de las expectativas para el Calamar. Es que el conjunto de Vicente López comenzó el 2023 peleando por el descenso tanto en la tabla anual como en los promedios, pero debido a la enorme campaña que realizó el “Marrón” bajo las órdenes de Palermo, quedó cerca de la clasificación a copas internacionales y aún corre con chances de meterse en los playoffs de la Copa de la Liga en la última fecha del certamen.

Al arribar a las filas de Platense, Palermo firmó contrato por un año, por lo que este 31 de diciembre finaliza su vínculo con la institución calamar. Su futuro, así, se vuelve una incógnita; y todo esto en pleno contexto en el que Boca se encuentra en busca de un entrenador. El nombre del máximo goleador histórico del Xeneize siempre aparece como alternativa cuando el club de la Ribera se encuentra en búsqueda de un DT, y esta vez no es la excepción.

Sabido es que Boca no presentará entrenador hasta que se termine la temporada y que se desarrollen las elecciones, y que ambas listas de candidatos a los comicios xeneizes presentarán como propuestas a los posibles DTs que puedan tomar las riendas del primer equipo boquense. En el caso de la oposición, la cual será encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, se especula con que los tres entrenadores que propondrán para Boca serían Guillermo Barros Schelotto, Fernando Gago y el propio Martín Palermo.

Sin embargo, lo cierto es que desde Platense ya comenzaron con la tentativa de renovarle el contrato al “Titán” para que siga siendo el entrenador del equipo de Vicente López. De hecho, el periodista César Merlo reveló que desde el Calamar “ya le manifestaron de manera informal” que quieren seguir con su dirección técnica en el equipo.

Pese a esta primera comunicación por su continuidad, Merlo añadió que aún “faltan negociaciones en el aspecto deportivo y en lo económico”. Por lo tanto, el futuro de Palermo pareciera estar entre seguir en Platense o ser uno de los candidatos a asumir en Boca en 2024 si desde la oposición lo confirman como el principal apuntado por encima de Schelotto y Gago. ¿Te parece momento para que Palermo sea el DT de Boca?

El mensaje de Palermo para la fórmula presidencial Ibarra-Macri

En lo que fue la presentación de la campaña opositora encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri para las elecciones de Boca, Martín Palermo envió un saludo para la fórmula que irá en contra de Juan Román Riquelme en los comicios xeneizes. Mediante un video, el DT de Platense soltó: “Quiero mandarle un saludo muy especial a Andrés y a Mauricio por el lanzamiento de la nueva fórmula. Fuerte abrazo y muchos éxitos”.

Qué dijo Palermo sobre ser el entrenador de Boca

En reiteradas oportunidades, Martín se ha referido a la chance de ser el DT de Boca. Primeramente, hace poco más de dos años, Palermo soltó: “La ilusión de dirigir a Boca siempre estuvo, desde el momento que decidí ser entrenador ese era mi deseo. El tiempo lo dirá o me pondrá en ese lugar cuando tenga que ser. Sin apresurarse, es cuestión de tener paciencia.Uno ya está preparado por la experiencia que tiene como entrenador tanto en el fútbol argentino como en otros países. Con la preparación y lo que he hecho a lo largo de estos años me encuentro más que nada capacitado en conocimiento”. Luego, hace escasos meses, se refirió a la posibilidad nuevamente, en donde reveló que sabe que “en algún momento se le va a dar”.

Los números de Palermo en Platense

Desde su asunción en enero de 2023, Palermo dirigió 41 partidos en donde obtuvo 14 triunfos, 11 empates y 16 derrotas, y salvó a Platense del descenso con cómoda anticipación.