La primera publicación de Boca tras la renuncia de Marcelo Gallardo en River

El entrenador del Millonario confirmó su salida del equipo el próximo jueves y el fútbol argentino aguardaba por la reacción del Xeneize.

Por Agustín Vetere

© GettyMarcelo Gallardo en su última visita a La Bombonera.

A menos de dos meses del inicio del 2026, River Plate ya se quedó sin entrenador. Este lunes, tras la derrota ante Vélez Sarsfield, Marcelo Gallardo confirmó su renuncia al cargo. El Muñeco se despedirá del público Millonario el próximo jueves ante Banfield en lo que será su último partido como DT del club.

Aunque la decisión se veía venir por la pésima racha que atraviesa la institución de Núñez, la confirmación de la salida del Muñeco generó grandes reacciones en todos los rincones del fútbol argentino.

Entre los mensajes de despedida por parte de los hinchas del River se mezclaron memes fabricados por los de Boca. El ídolo del clásico rival se fue en medio de una racha negativa y en el Xeneize aprovecharon para burlarse de la situación que atraviesan en la otra vereda.

Los hinchas se manifestaron, pero aún faltaba ver la reacción oficial de Boca a través de sus redes sociales. Sin embargo, como era de esperarse, el club de la Ribera no se hizo eco de la salida de Gallardo, sino que continuó con el programa habitual de comunicación.

“Hoy juega Boca”, fue la publicación que salió en el arranque del martes, la primera desde que se conoció la noticia sobre la salida del Muñeco. El posteo hace referencia al duelo de este martes ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta por los 32avos de la Copa Argentina.

Publicidad
Datos clave

  • Marcelo Gallardo confirmó su renuncia como entrenador de River Plate este lunes tras perder.
  • El último partido de Gallardo será el próximo jueves ante Banfield en el Estadio Monumental.
  • Boca Juniors juega este martes contra Gimnasia de Chivilcoy en Salta por la Copa Argentina.
Agustín Vetere

