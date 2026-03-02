En cuestión de horas, Eduardo Coudet asumirá como nuevo director técnico de River Plate, tomando así la batuta luego de la salida de Marcelo Gallardo del banco de los suplentes. Tras dejar su cargo en Deportivo Alavés, el Chacho, de dos pasos en el Millonario como futbolista, tendrá la misión impostergable de enderezar el rumbo.

En medio de ese panorama y, cuando parecía que tenía a su cuerpo técnico bien definido para recalar en Núñez, Coudet dio un golpe de timón y sorprendió cambiando a su ayudante de campo. Es que Damián Musto, reconocido ex medicampista central argentino de 38 años de edad, cumpliría el mencionado rol en esta nueva aventura.

No es un detalle menor que Musto fue dirigido por Coudet tanto en Rosario Central como en Xolos de Tijuana, por lo que cuenta con un marcado entendimiento con el nuevo estratega de River. Debido al liderazgo impuesto por el volante surgido de las divisiones inferiores de Quilmes dentro del campo de juego, el Chacho tomó esta decisión.

Según pudo saber La Página Millonaria, Musto, quien se retiró de la actividad profesional a mediados de 2025 después de militar en Alumni de Casilda, en el fútbol regional de la provincia de Santa Fe, iniciará este camino con Coudet de forma inmediata. Tendrá la responsabilidad de secundarlo en esta cruzada cargada de desafíos.

Damián Musto en Internacional de Porto Alegre. (Foto: Getty)

Al momento de recibir esta propuesta, Musto, que estuvo muy cerca de desembarcar en River en 2017, de la mano de Gallardo, se encontraba en Tucumán junto a su familia debido a que su esposa es oriunda de dicha provincia. Por ende, de forma inminente, viajará a Buenos Aires para ponerse a las órdenes de Coudet y del club en general.

No es un detalle menor que Coudet firmará un contrato con River hasta diciembre de 2027, con la posibilidad de añadir una cláusula para que el propio vínculo pueda extenderse por una temporada más. Por ende, salvo algún imprevisto, la estadía de Musto en Núñez estará directamente ligada por esa duración.

También se confirmó quién abandonará su lugar en el cuerpo técnico de Coudet para abrirle paso a Musto: se trata de Patricio Graff, quien podría permanecer en Alavés pese al alejamiento de Chacho. Cabe destacar que el combinado ibérico se encuentra luchando fecha tras fecha para permanecer en la máxima categoría de España.

Así quedó compuesto el cuerpo técnico de Coudet

Entrenador: Eduardo Coudet

Ayudante de campo: Damián Musto

Ayudante de campo: Carlos Miguel Fernández

Preparador físico: Octavio Manera

Preparador físico: Guido Cretari

Entrenador de arqueros: Marcelo Barovero

¿Cuándo podría debutar Coudet en River?

El Millonario enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza este lunes por la octava jornada de la Zona B del Torneo Apertura con Marcelo Escudero como entrenador. Se estima que entre miércoles y jueves llegue Coudet a Argentina y su debut sería el jueves 12 de marzo contra Huracán en condición de visitante. Cabe destacar que el domingo 8 se iba a jugar el partido entre River y Atlético Tucumán, pero el mismo será reprogramado por el paro que se hará ese fin de semana.

