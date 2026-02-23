Boca celebra: los mejores memes de la renuncia de Marcelo Gallardo en River

Tras unas horas de reflexión y una charla con los jugadores, cuerpo técnico y principales dirigentes en River Camp, Marcelo Gallardo anunció este lunes el cierre de su segundo ciclo como entrenador del club. El Muñeco confirmó su renuncia a través de un video.

En dos emotivos minutos, el entrenador confirmó su decisión a través de la cuenta oficial de la institución de Núñez. Se despedirá de los hinchas el próximo jueves ante Banfield en el Estadio Monumental en lo que será su último encuentro al frente de River

En redes sociales, los memes no tardaron en aflorar. Los seguidores del Millonario se hicieron presentes con emotivas imágenes, pero el resto de los equipos del fútbol argentino celebró esta decisión del Muñeco. Sobre todo, los hinchas de Boca bromearon con los empujones que Claudio Úbeda y Guillermo Barros Schelotto le dieron a Gallardo.

