Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO APERTURA

Boca celebra: los mejores memes de la renuncia de Marcelo Gallardo en River

El Muñeco anunció su salida del Millonario y gran parte del fútbol argentino festeja su decisión.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Los mejores memes de la renuncia de Gallardo.
© Capturas XLos mejores memes de la renuncia de Gallardo.

Tras unas horas de reflexión y una charla con los jugadores, cuerpo técnico y principales dirigentes en River Camp, Marcelo Gallardo anunció este lunes el cierre de su segundo ciclo como entrenador del club. El Muñeco confirmó su renuncia a través de un video.

En dos emotivos minutos, el entrenador confirmó su decisión a través de la cuenta oficial de la institución de Núñez. Se despedirá de los hinchas el próximo jueves ante Banfield en el Estadio Monumental en lo que será su último encuentro al frente de River

En redes sociales, los memes no tardaron en aflorar. Los seguidores del Millonario se hicieron presentes con emotivas imágenes, pero el resto de los equipos del fútbol argentino celebró esta decisión del Muñeco. Sobre todo, los hinchas de Boca bromearon con los empujones que Claudio Úbeda y Guillermo Barros Schelotto le dieron a Gallardo.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Agustín Vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
German García Grova

Eduardo Coudet fue ofrecido a River: ¿Es el máximo candidato a reemplazar a Gallardo?

jpasman
Toti Pasman

El ciclo de Úbeda en Boca está terminado: la gente le bajó el pulgar y esto no da para más

Lee también
Con guiño a Carlos Bianchi, Vélez reaccionó a la salida de Marcelo Gallardo de River
Fútbol Argentino

Con guiño a Carlos Bianchi, Vélez reaccionó a la salida de Marcelo Gallardo de River

¿Ramón Díaz puede ser el elegido para reemplazar a Gallardo?
River Plate

¿Ramón Díaz puede ser el elegido para reemplazar a Gallardo?

Un papelón: River organiza una fiesta de 15 para despedir a Gallardo como hizo con Demichelis
Opinión

Un papelón: River organiza una fiesta de 15 para despedir a Gallardo como hizo con Demichelis

Gallardo se va de River: la reacción de los hinchas en redes sociales
River Plate

Gallardo se va de River: la reacción de los hinchas en redes sociales

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo