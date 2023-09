Tras empatar 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios por los goles de Ezequiel Bullaude y Lucas Blondel, Boca venció a Almagro 4 a 3 en la definición por penales, por lo que de esta manera logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, en donde se medirá con Talleres.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Xeneize, Jorge Almirón, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que hizo un análisis de lo que fue la clasificación de su equipo, así como también palpitó lo que viene en las próximas semanas.

Además, dio detalles de como vivieron el partido sus dirigidos, que sufrieron la remontada de su rival para ir a los penales: “Los jugadores lo tomaron con mucha seriedad, más allá de que el rival nos empata sobre el final porque aprovechó las que tuvo”, comenzó.

Y agregó: “Vi que el equipo lo hizo muy serio, imaginate que estaban preocupados, enojados porque nos empatan y sufrimos en esta situación. En general me quedo conforme con lo que hicieron porque acá siempre hay que ganar”.

Las lleves de cuartos de final de Copa Argentina

Boca vs Talleres, Huracán vs Estudiantes, San Lorenzo vs San Martín de San Juan, y Defensa y Justicia vs Chaco For Ever.

¿Cuántas Copas Argentina ganó Boca?

El Xeneize es el más ganador de la competición con 4 títulos, logrados en 1969, 2011-12, 2014-15 y 2019-20