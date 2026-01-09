Los dos refuerzos que buscará Boca tras acordar la llegada de Marino Hinestroza

Los largos días de negociaciones llegaron a su fin. Marino Hinestroza es el primer refuerzo de Boca para esta temporada, luego de que Atlético Nacional aceptara la última oferta que envió el Xeneize en las últimas horas.

Los 5 millones de dólares por el 80% del pase fueron suficientes para que el conjunto colombiano se desprenda de una de sus figuras y que, posteriormente, el propio Hinestroza pueda emprender viaje rumbo a Argentina para estar a disposición de Claudio Úbeda.

Ahora que uno de los grandes deseos de Juan Román Riquelme se cumplió, ya que Marino jugará en Boca y estará ligado hasta diciembre del 2030, en el Xeneize seguirán moviendo fichas para conseguir más refuerzos en los próximos días. En concreto, la intención del presidente de la institución, y de Marcelo Delgado -mánager de Boca-, es cerrar dos incorporaciones más en el corto plazo.

Según pudo saber BOLAVIP, en las oficinas xeneizes buscarán formalmente a Alexis Cuello y Gastón Hernández, ambos futbolistas de San Lorenzo. Por el delantero hay charlas hace semanas, pero sin avances formales. Boca quiere adquirir el 60% del pase de Cuello y en los próximos días hará una oferta. Cabe destacar que el 40% restante corresponde a Almagro.

Respecto al zaguero y capitán del Ciclón, el interés data de años atrás. En 2024 y 2025 fue sondeado por Boca, pero sin éxito debido a que los de Boedo lo consideraban intransferible. Ahora, ante la necesidad de recaudar para saldar sus inhibiciones y apaciguar su crisis financiera, parece difícil que San Lorenzo rechace una oferta por alguno de sus titulares. Incluso también de su capitán.

Hernández y Cuello, los dos apuntados por Boca tras cerrar a Hinestroza (Getty)

Así las cosas, Cuello y Hernández son los dos apuntados por Boca para que se conviertan en el segundo y tercer refuerzo respectivamente en este mercado de pases. Los próximos días serán determinantes para ello.

La traba legal que tiene Boca con San Lorenzo

El interés de Juan Román Riquelme por Alexis Cuello y Gastón Hernández no es nuevo. Sin embargo, para contratar ambos jugadores surge una problemática legal actualmente. El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, se encargó de explicar por qué la venta es difícil que se concrete: un embargo de un fondo de inversión suizo.

La situación es matemática y legal. San Lorenzo mantiene una deuda con AIS Investment Fund (por un préstamo de 2020), el cual provocó un embargo sobre los ingresos que el Ciclón pueda percibir, específicamente de las arcas del Xeneize. “San Lorenzo no puede venderle a Boca porque hay un embargo del fondo a Boca. De hecho, tienen retenidos 700 mil dólares del pase de Agustín Martegani“, detalló Moretti en DSports Radio.

De esta manera, para que San Lorenzo vea un solo dólar de una venta a Boca, el monto de la transferencia debería superar el total de la deuda reclamada, que ronda los 5 millones de dólares. Si la venta es inferior a esa cifra, todo el dinero va directo al fondo suizo y el club vendedor se queda sin el jugador y sin la plata. “No te conviene venderle a Boca“, sentenció Moretti, quien reveló que ya le había explicado esta situación personalmente a Riquelme en junio.

La única excepción reciente fue la salida de Malcom Braida, pero allí la operación fue distinta: el jugador ejecutó su cláusula de rescisión, evitando una negociación directa entre clubes.

Los detalles de la llegada de Marino Hinestroza a Boca

El conjunto de Medellín se desprenderá de su figura durante este 2025 luego de que Boca le enviara su oferta final: contrato por cuarto años a cambio de 5 millones de dólares por el 80% del pase, tal como aseguran en Brandsen 805.

En lo inmediato, Marino Hinestroza partirá rumbo a Argentina para sumarse al plantel comandado por Claudio Úbeda y ser oficialmente la primera cara nueva del Xeneize.

