El motivo por el que San Lorenzo puede vender a Romaña a River pero no a Gastón Hernández a Boca

El mercado de pases parece tener los focos puestos en Boedo. Y es que San Lorenzo se encuentra en la mira tanto de River como de Boca, quienes buscan reforzar sus defensas con figuras del Ciclón. Sin embargo, las posibilidades de éxito son diametralmente opuestas: mientras que desde Núñez existe un canal de diálogo abierto por Jhohan Romaña, cualquier operación con la Ribera por Gastón Hernández es prácticamente inviable. El tema es que la diferencia no radica en la voluntad de los jugadores, sino en una traba judicial.

El interés de Juan Román Riquelme por Gastón Hernández no es nuevo, sino que ya lo buscó a mediados de año y volvió a la carga ahora. Sin embargo, el Marcelo Moretti se encargó de explicar por qué la venta es difícil que se concrete: un embargo de un fondo de inversión suizo.

La situación es matemática y legal. San Lorenzo mantiene una deuda con AIS Investment Fund (por un préstamo de 2020), el cual provocó un embargo sobre los ingresos que el Ciclón pueda percibir, específicamente de las arcas del Xeneize. “San Lorenzo no puede venderle a Boca porque hay un embargo del fondo a Boca. De hecho, tienen retenidos 700 mil dólares del pase de Agustín Martegani“, detalló Moretti en DSports Radio.

De esta manera, para que San Lorenzo vea un solo dólar de una venta a Boca, el monto de la transferencia debería superar el total de la deuda reclamada, que ronda los 5 millones de dólares. Si la venta es inferior a esa cifra, todo el dinero va directo al fondo suizo y el club vendedor se queda sin el jugador y sin la plata. “No te conviene venderle a Boca“, sentenció Moretti, quien reveló que ya le había explicado esta situación personalmente a Riquelme en junio.

Gastón Hernández, el anhelo de Boca para reforzar su defensa.

La única excepción reciente fue la salida de Malcom Braida, pero allí la operación fue distinta: el jugador ejecutó su cláusula de rescisión, evitando una negociación directa entre clubes.

River y Romaña: una negociación tradicional

En la vereda de enfrente, la situación de River por Romaña es puramente de mercado. Al no existir este conflicto financiero específico con las cuentas de Núñez, la discusión se centra exclusivamente en los números.

En ese sentido, el equipo de Marcelo Gallardo realizó una primera oferta formal de 2 millones de dólares por el 50% del pase del central colombiano. Sin embargo, la nueva dirigencia transitoria de San Lorenzo, encabezada por Sergio Costantino, rechazó la propuesta al considerarla insuficiente.

Romaña es protagonista del mercado de pases de River.

Desde Boedo pretenden desprenderse de la totalidad de la ficha o recibir una suma mayor por ese porcentaje. Aunque se especuló con la inclusión de Sebastián Boselli como parte de pago, esa opción se descartó ya que el uruguayo prioriza una salida al exterior.

A diferencia del caso Hernández, aquí la puerta está lejos de cerrarse. River analiza mejorar la oferta, aunque sin cometer locuras, por lo que todo indica que la novela por Romaña tendrá más capítulos, mientras que la de Hernández a Boca parece estar frenada por una deuda en Suiza.

Datos clave

River ofertó 2 millones de dólares por el 50% de Jhohan Romaña , pero fue rechazada.

ofertó por el 50% de , pero fue rechazada. Boca no puede fichar a Gastón Hernández debido a un embargo de un fondo suizo.

no puede fichar a debido a un de un fondo suizo. Cualquier pago del Xeneize iría a cancelar una deuda de 5 millones, explicó Moretti.

