Qué pasa si San Lorenzo gana, empata o pierde hoy ante Central Córdoba por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Este sábado a la noche, Central Córdoba y San Lorenzo se enfrentan por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y definir uno de los clasificados a la siguiente instancia. El partido que se disputa en el Estadio Único Madre de Ciudades comienza a partir de las 22 horas y cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa. El cotejo es transmitido por TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.

El conjunto de Santiago del Estero fue uno de los mejores equipos (4°) de la zona A y su desempeño mejora considerablemente en condición de local, donde solamente perdió un partido en todo el semestre. Por otro lado, el elenco de Boedo clasificó 5° y también se aseguró la participación en la próxima Copa Sudamericana, por lo que su campeonato fue más que positivo.

Los dirigidos por Omar de Felippe acumulan un invicto de seis partidos y ahora vienen de empatar 0-0 contra Banfield en la última jornada de la fase regular del certamen doméstico. En contraparte, los hombres que lidera Damián Ayude están inmersos en un conflicto con la dirigencia por falta de pago de sus salarios, donde tuvo que intervenir la AFA para calmar las aguas tensas.

José Florentín y Orlando Gill, protagonistas de Central Córdoba y San Lorenzo.

Qué pasa si San Lorenzo gana, empata o pierde hoy vs. Central Córdoba

Si gana San Lorenzo: sin importar el resultado, clasifica directamente a los cuartos de final y se enfrentará al ganador de Rosario Central – Estudiantes de La Plata, mientras que Central Córdoba queda eliminado.

sin importar el resultado, clasifica directamente a los cuartos de final y se enfrentará al ganador de Rosario Central – Estudiantes de La Plata, mientras que Central Córdoba queda eliminado. Si empata San Lorenzo: sin importar el resultado, se lleva a cabo un alargue que consta de dos tiempos de 15 minutos cada uno para desempatar y, en caso de persistir la igualdad, se define en una tanda de penales.

sin importar el resultado, se lleva a cabo un alargue que consta de dos tiempos de 15 minutos cada uno para desempatar y, en caso de persistir la igualdad, se define en una tanda de penales. Si pierde San Lorenzo: sin importar el resultado, queda automáticamente eliminado del Torneo Clausura 2025, mientras que Central Córdoba avanza a cuartos de final contra el ganador de Rosario Central – Estudiantes.

DATOS CLAVE

Central Córdoba y San Lorenzo se enfrentan este sábado 22 de noviembre a las 22 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 .

y se enfrentan este a las en el por los del . El partido es arbitrado por Nazareno Arasa y el ganador enfrentará al vencedor de Rosario Central vs Estudiantes de La Plata en cuartos de final.

y el ganador enfrentará al vencedor de vs en cuartos de final. Si San Lorenzo empata, la definición de la llave se irá a alargue (dos tiempos de 15 minutos) y, de persistir, a penales.

