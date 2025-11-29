Es tendencia:
Qué pasa si hay empate en los cuartos de final del Torneo Clausura entre Central Córdoba y Estudiantes

En el Estadio Madre de Ciudades, el Ferroviario y el Pincha se enfrentan por los cuartos de final del Torneo Clausura.

Central Córdoba y Estudiantes de La Plata se enfrentan por los cuartos de final del Torneo Clausura.
Bajo el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura, en el Estadio Madre de Ciudades, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata son los equipos protagonistas que buscan ser el primer semifinalista del campeonato.

Después de haber superado a San Lorenzo y a Rosario Central, y en medio de la disputa que hay entre AFA y Juan Sebastián Verón, el encuentro promete muchísimo. Pero también posee un detalle muy particular respecto al empate.

En el caso de que el partido finalice igualado, se disputará la prórroga con dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si el marcador no se modifica, todo se definirá por medio de una tanda de penales.

Cabe destacar que, de llegar al tiempo suplementario, tanto los dirigidos por Omar De Felippe como los comandados por Eduardo Domínguez podrán realizar una modificación extra, más allá de los cinco cambios que están permitidos.

Cruces confirmados de cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Sábado 29 de noviembre

El padre de Hernán López Muñoz criticó a River y le abrió la puerta de Boca a su hijo: “En este momento puede ser”

El padre de Hernán López Muñoz criticó a River y le abrió la puerta de Boca a su hijo: “En este momento puede ser”

FIFA se pronunció respecto a las polémicas de AFA y Chiqui Tapia: “Seguir trabajando”

FIFA se pronunció respecto a las polémicas de AFA y Chiqui Tapia: “Seguir trabajando”

  • 21.30 – Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata
Domingo 30 de noviembre

  • 18.30 – Boca vs. Argentinos Juniors

Lunes 1 de diciembre

  • 17.00 – Barracas Central vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata
  • 21.30 – Racing vs. Tigre

DATOS CLAVES

  • Central Córdoba y Estudiantes se enfrentan en el Estadio Madre de Ciudades por cuartos de final del Torneo Clausura.
  • Si hay empate, el partido tendrá prórroga y, de seguir igualado, se definirá en la tanda de penales.
  • Los equipos pueden hacer un cambio adicional si el encuentro llega a disputar el tiempo suplementario.
