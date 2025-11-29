Qué pasa si hay empate en los cuartos de final del Torneo Clausura entre Central Córdoba y Estudiantes

Bajo el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura, en el Estadio Madre de Ciudades, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata son los equipos protagonistas que buscan ser el primer semifinalista del campeonato.

Después de haber superado a San Lorenzo y a Rosario Central, y en medio de la disputa que hay entre AFA y Juan Sebastián Verón, el encuentro promete muchísimo. Pero también posee un detalle muy particular respecto al empate.

En el caso de que el partido finalice igualado, se disputará la prórroga con dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si el marcador no se modifica, todo se definirá por medio de una tanda de penales.

Cabe destacar que, de llegar al tiempo suplementario, tanto los dirigidos por Omar De Felippe como los comandados por Eduardo Domínguez podrán realizar una modificación extra, más allá de los cinco cambios que están permitidos.

Cruces confirmados de cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Sábado 29 de noviembre

21.30 – Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata

Domingo 30 de noviembre

18.30 – Boca vs. Argentinos Juniors

Lunes 1 de diciembre

17.00 – Barracas Central vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata

21.30 – Racing vs. Tigre

