Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

A la espera de resolver la situación de Marino Hinestroza para que se convierta en el primer refuerzo, Boca sigue en el mercado de pases y está interesado en fichar a Maher Carrizo, jugador de Vélez. A su vez, Jabes Saralegui está muy cerca de Tigre y Edinson Cavani trabaja para recuperarse de su lesión.

Cambian las condiciones económicas en el pase de Marino Hinestroza a Boca

Cuando parecía que todo iba a llegar a buen puerto, la novela entre Marino Hinestroza y Boca sumó un nuevo capítulo. Es por eso que el delantero aún no pudo viajar a Argentina para iniciar la revisión médica y estampar la firma con su nuevo club.

Según pudo saber Bolavip, en los últimos días hubo un desacuerdo entre Atlético Nacional y el Xeneize, por el que aún no se cerró la negociación para que Claudio Úbeda tenga a su primer refuerzo en la previa del debut contra Deportivo Riestra por el Torneo Apertura.

Boca preguntó condiciones por Maher Carrizo

No es la primera vez que Maher Carrizo protagoniza una de las novelas del mercado de pases del fútbol argentino. A mediados del 2025, cuando su nivel en Vélez mejoró exponencialmente, River se mostró interesado en su ficha y hasta se metió el City Group en aquel potencial traspaso.

Sin embargo, en aquel entonces, el acuerdo entre las partes no prosperó y el jugador rechazó ser refuerzo para Marcelo Gallardo. Este mercado, pese a que sí acordaron términos entre River y Vélez, el propio Maher volvió a negarse a pasar al club de Núñez y el deseo del DT riverplatense se frustró. Ahora, la novela se intensifica, ya que desde Boca empezaron a mover fichas por su pase.

Jabes Saralegui está a punto

Se viene un 2026 repleto de compromisos para Boca Juniors y los de Claudio Úbeda trabajan en la pretemporada para estar a la altura. Mientras tanto, la dirigencia se encarga de los movimientos en el plantel, buscando refuerzos y confirmando bajas.

En ese contexto, Jabes Saralegui está a un paso de salir a préstamo por una temporada más. El volante ofensivo fue cedido a Tigre durante el último año y tuvo buenas actuaciones con la camiseta del club de la Zona Norte de Buenos Aires.

Cavani se realizó un “bloque” para recuperarse de su lesión

Desde el cierre de la temporada pasada, el delantero uruguayo Edinson Cavani padece de una lumbalgia que lo tiene a maltraer, y es por eso que no pudo estar a la par de sus compañeros desde el regreso a los entrenamientos el pasados 2 de enero.

Es por eso, que según pudo saber Bolavip, el ex PSG se hizo un tratamiento en estas últimas horas para reducir el dolor, que suele denominarse como un “bloqueo” y en el club son optimistas con que pueda estar presente para el inicio del año futbolístico.

