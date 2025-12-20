Morena Beltrán desconoció el motivo por el que Lucas Blondel no es tenido en cuenta en Boca: “Tenemos esa incertidumbre”

El último semestre no fue fácil para Lucas Blondel en Boca. Tras el Mundial de Clubes, el lateral derecho perdió terreno en la consideración tanto de Miguel Ángel Russo como también de Claudio Úbeda, y es por eso que no sumó ni un solo minuto a lo largo del Torneo Clausura.

Como consecuencia de este mal momento que atraviesa el ex Tigre y Atlético Rafaela, Morena Beltrán, pareja del futbolista, habló en una entrevista, en la que se refirió a cómo vive esta situación que llegó cuando el lateral fue convocado por primera vez para la Selección de Suiza.

“Estos últimos seis meses fueron los más difíciles porque tenemos la incertidumbre al día de hoy de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso o lo quiere tan poco”, inició al respecto, afirmando que no entienden el motivo por el que dejó de sumar minutos con el primer equipo.

Además, reveló que se siente culpable por esto, debido a que rumores afirman que dejaron de tenerlo en cuenta por la relación entre ambos. “Si, pero es incomprobable. En su momento dijeron que no jugaba por el vínculo que tengo con él. Él está desde mediados de 2023 y es el quinto entrenador que tiene. Con los 4 anteriores podrá haber sido titular o suplente, pero jugó. Es difícil cuando ves a alguien entregarse tanto y que del otro lado no se valora”, soltó.

Y para cerrar, lamentó el momento en el que llegó esta mala situación: “Que no haya una oportunidad en uno de los mejores de la carrera porque está yendo a la selección y venía haciendo bien las cosas. Son cosas que pasan en el fútbol que no le gustes al entrenador”.

Teniendo en cuenta este mal momento que está atravesando el lateral, a lo largo del Torneo Clausura pidió bajar a la Reserva comandada por Mariano Herrón para poder seguir sumando minutos de competencia. Con el primer equipo fue convocado en pocas situaciones, y nunca ingresó desde el banco de suplentes.

En este contexto, de cara al próximo mercado de pases el lateral derecho podría buscar una salida para sumar minutos pensando en el Mundial. Por el momento, tanto Racing como Argentinos Juniors siguen de cerca la situación, a la espera de realizar una oferta por un préstamo.

Los números de Lucas Blondel en la temporada

A lo largo de la temporada 2025, el lateral derecho de 29 años disputó un total de 12 partidos con la camiseta de Boca (32 desde que llegó al club, 4 goles) y otros cuatro con la Selección de Suiza. En los mismos, no convirtió goles y repartió dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 932 minutos en cancha.

Datos claves