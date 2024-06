Nahuel Molina fue el invitado de la semana en el ciclo de entrevistas de Bolavip Glorias de Selección que conduce Germán Paoloski y entre tantos títulos dejó un puñado de declaraciones sobre Boca Juniors, club en el que se formó.

El lateral derecho surgido de la cantera del Xeneize debutó en 2016 con el Vasco Arruabarrena como entrenador. Pero, apenas disputó ocho partidos y fue cedido a préstamo a Defensa y Justicia y a Rosario Central, antes de marcharse finalmente a Udinese.

Ahora, habiéndose adueñado de la banda derecha de la Scaloneta, Molina recordó aquel comienzo sin tanto lugar en el club del cual es hincha: “Sí, obviamente me hubiese gustado jugar mucho más tiempo en Boca. Obviamente no se dio, creo que las situaciones que te ponen la vida en frente son porque son y se dio así. Obviamente el irme de Boca a mí me abrió muchísimas puertas, entonces, que vinieron para bien, pero sí me hubiese gustado jugar”.

En este sentido, se refirió a una posible vuelta: “Hoy en día la verdad que lo veo difícil porque soy una persona que vive mucho el día a día y no pensar en lo que viene, intento estar tranquilo a corto plazo. Soy joven todavía, estoy en un equipo increíble como el Atlético Madrid. Entonces no intento viajar más allá porque si no me terminaría confundiendo”.

Molina debutó en Boca en febrero de 2016 ante San Martín de San Juan, pero nuca pudo afianzarse en un equipo que en ese momento tenía a Leo Jara y Gino Peruzzi como variantes por ese sector, además de que tiempo después se sumaría Julio Buffarini. Por eso, la dirigencia optó por dejarlo libre en 2020, cuando firmó con Udinese.

Hoy, con 26 años, se ha afianzado de la banda derecha del Atlético de Madrid y además es una fija en cada convocatoria de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, con la que ahora buscará conquistar la Copa América 2024.

El Fixture de Argentina en la Copa América 2024

Grupo A

20 de junio | Argentina vs. Canadá – Atlanta

25 de junio | Argentina vs. Chile – Nueva Jersey

29 de junio | Argentina vs. Perú – Miami

La lista de la Selección Argentina

Arqueros: Franco Armani – River Plate (Argentina), Gerónimo Rulli – Ajax (Países Bajos) y Emiliano Martínez – Aston Villa (Inglaterra).

Defensores: Gonzalo Montiel – Nottingham (Inglaterra), Germán Pezzella – Betis (España), Nicolás Otamendi – Benfica (Portugal), Cristian Romero – Tottenham (Inglaterra), Nicolás Tagliafico – Lyon (Francia), Lucas Martínez Quarta – Fiorentina (Italia), Lisandro Martínez – Manchester United (Inglaterra), Nahuel Molina Lucero – Atlético Madrid (España) y Marcos Acuña – Sevilla (España).

Mediocampistas: Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen (Alemania), Rodrigo De Paul – Atlético de Madrid (España), Leandro Paredes – Roma (Italia), Alexis Mac Allister – Liverpool (Inglaterra), Enzo Fernández – Chelsea (Inglaterra), Giovani Lo Celso – Tottenham (Inglaterra), Guido Rodríguez Betis (España), Valentín Carboni – Monza (Italia), Lionel Messi – Inter Miami (EEUU) y Nicolás González – Fiorentina (Italia).

Delanteros: Alejandro Garnacho – Manchester United (Inglaterra), Ángel Di María – Benfica (Portugal), Julián Álvarez – Manchester City (Inglaterra) y Lautaro Martínez – Inter de Milán (Italia).