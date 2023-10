“A esta altura de la vida no puede haber canchas con pasto sintético, para eso está el hockey”. Las declaraciones de Sergio Romero sobre el césped del Allianz Parque tuvieron mucha repercusión en la previa de la semifinal, pero justamente él pareció ser el que más se adaptó. Chiquito fue la figura absoluta de la cancha y el máximo responsable de que Boca esté en la final de la CONMEBOL Libertadores.

El 1 del Xeneize no tuvo problemas con el pique de la pelota. Incluso en el gol, donde tuvo una cuota de responsabilidad, no hubo influencia del campo de juego. Tras su regreso a Buenos Aires, el arquero contó la verdadera complicación de ese suelo en diálogo con La 100.

“La verdad que el piso de la cancha esa no acompañaba para nada”, arrancó diciendo Chiquito, que agregó: “Más que por el equipo, yo sufría por mi rodilla, porque ese piso era durísimo. Gracias a Dios se pudo lograr el objetivo y ahora nos queda un paso más y vamos a ir por eso también”.

Romero sobre su físico

Cuando le preguntaron sobre las dudas que muchos tenían sobre su condición en el pasado, él respondió: “El diario de lunes dice todo. No era un arquero retirado, no era un arquero roto, era un arquero que necesitaba mi tiempo y ese tiempo en Boca lo conseguí”.

“Nadie me apuró, me operaron, me dieron mi tiempo, mi espacio. Nos perdimos un descanso con la familia, porque en noviembre durante las vacaciones me quedé en el club trabajando todos los días solo con los kinesiólogos”, agregó Chiquito.

Y cerró: “En diciembre del año pasado arrancamos la pretemporada con el equipo y eso para nosotros ya era impagable. Hoy, viendo en donde estamos, siento que valió la pena ese esfuerzo y vamos por más”.

¿Cuándo se juega la final de la CONMEBOL Libertadores?

Boca Juniors vs. Fluminense se llevará a cabo el próximo sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná. Aún no se confirmó el horario.