No caben dudas de que Julián Álvarez es uno de los mejores delanteros del mundo. Su rendimiento en los últimos años lo demuestra y las estadísticas que mantiene lo confirman. Mientras atraviesa un flojo presente en Atlético de Madrid, revelaron dónde continuará su carrera a partir de la próxima temporada y ratificó los rumores que invadieron al ambiente: “jugará en el Barcelona“.

En primer lugar hay que recordar que La Araña arribó a mediados de 2024 a cambio de un desembolso de 70 millones de euros + 20 millones en variables, lo que marca una fuertísima inversión. Desde su llegada hasta este momento acumula 42 goles en 92 partidos oficiales, lo que deja en evidencia que su impacto fue prácticamente inmediato y cumplió con creces lo esperado.

Lo cierto es que, en Radio La Red, Hugo Balassone anunció el futuro del delantero albiceleste. “Julián Álvarez va a jugar en el Barcelona“, sentenció el reconocido periodista argentino durante un programa en dicha señal. De esta manera, se encargó de adelantar y revelar la información que mantenía en vilo a todo el ambiente, principalmente del país y de la elite en Europa.

Además, el experimentado reportero contó: “Hubo un interés del Arsenal también, pero su ciclo en el Atlético de Madrid está cumplido“. Sin embargo, todo indica que el próximo paso de Julián estaría dentro de España pero se mudaría de ciudades importantes dejando Madrid para pasar a Barcelona a partir del inicio de la siguiente temporada que comienza en julio próximo.

Cabe recordar que el oriundo de Calchín, en la Provincia de Córdoba, tiene contrato vigente hasta junio de 2030 por lo que su salida no será sencilla. Además, hay que tener en cuenta que posee una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, según informó Sport. Ante esa cuestión, Balassone no le esquivó a la pregunta y manifestó: “Alrededor de 70 ‘palitos’ o ahí“.

El delantero de 26 años llegaría con un difícil objetivo por delante: reemplazar a Robert Lewandowski. Todo indica que el polaco dejaría el elenco catalán y continuaría su carrera en una liga de menor importancia, probablemente la MLS, dejando un vacío sustancial en la zona ofensiva. Dicho hueco sería ocupado por Álvarez, para compartir un tridente de elite con Lamine Yamal y Raphinha.

Para finalizar, Balassone volvió a hacer hincapié en el campeón del mundo con la Selección Argentina. “Cree que su carrera necesita de un equipo que le pueda dar un título. El estímulo de Julián es ir a un equipo que pueda ser campeón“, argumentó como motivo para el traspaso. “Es cierto que el Atlético puede ganar la Copa del Rey, pero no ha sido el paso esperado“, completó después.

