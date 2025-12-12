El equipo revelación de la Premier League amenaza con robarle a Riquelme un refuerzo para Boca

Desde que Juan Román Riquelme asumió el rol de dirigente, primero en la vicepresidencia y ahora como máxima autoridad, en Boca nunca fueron partidarios de anunciar a viva voz los futbolistas observados como posibles refuerzos del club. Pero esto no sucedió en el caso del colombiano Marino Hinestroza.

En diálogo con Radio La Red, Marcelo Delgado, hombre de máxima confianza del presidente Xeneize, reconoció que vienen siguiendo al extremo de 23 años que juega en Atlético Nacional de Medellín, admitió el interés y lo destacó por velocidad y habilidad.

Dos días después de esa expresión, a Boca le apareció por Hinestroza un competidor que no estaba en los planes: Crystal Palace, equipo revelación de la Premier League que con 15 jornadas disputadas ocupa la cuarta posición con 26 puntos, también tiene al colombiano en agenda.

La información que avanzó un medio partidario del club inglés dio cuenta del informe positivo sobre el extremo que elaboró su nuevo reclutador Matt Hobs días atrás, después de visitar Colombia para observar a diferentes futbolistas gracias a las conexiones que se derivan de la presencia en el equipo de otros dos talentos cafeteros: Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Si en Crystal Palace finalmente se lanzan por Hinestroza, a Boca le será muy difícil competir en el aspecto económico, tanto a la hora de ofertar a Atlético Nacional, que pretendería recibir por él una suma cercana a los 15 millones de dólares, como de acordar un salario con el jugador.

¿Qué había dicho Delgado sobre Hinestroza?

Aunque no confirmó que se hubiesen iniciado negociaciones formales, Marcelo Delgado sí dio cuenta del interés que tiene Boca en Hinestroza hace un par de días. “Hemos visto videos. Es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y ojalá podamos traer la mayoría de los jugadores que queremos a la institución”, le dijo a La Red.

Más opciones para el ataque

Aunque con diferentes características, Boca está evaluando varias otras opciones para reforzar el ataque, desde el sueño de atraer a Paulo Dybala, que finaliza contrato con Roma en junio de 2026, al viejo anhelo de Juan Román Riquelme de fichar a Roger Martínez, actualmente en el fútbol de Arabia Saudita. Además, declaraciones recientes de Miguel Borja sin descartar la posibilidad de jugar el El Xeneize pusieron también el foco en él.

