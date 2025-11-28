Es tendencia:
Desde Boca dan pistas sobre el futuro de Claudio Úbeda como DT en 2026: “Es una gran decisión de Riquelme”

El Chelo Delgado se convirtió en la primera figura del Xeneize en referise al futuro del entrenador de cara a la próxima temporada.

Por Bruno Carbajo

Claudio Úbeda, DT de Boca.
Pasan los partidos y la pregunta se hace inevitable: ¿Claudio Úbeda seguirá siendo el entrenador de Boca en 2026? Con el Sifón guiando al equipo a los cuartos de final con una seguidilla positiva de victorias y tramos de buen juego, las especulaciones sobre su futuro alcanzaron un punto de inflexión este viernes. Es que tras meses de silencio dirigencial, Marcelo Delgado se convirtió en la primera voz oficial del club en referirse al respecto.

Rompiendo la expectativa, el encargado del fútbol xeneize reveló la postura de la dirigencia con una frase prudentemente optimista. “Después de lo que pasó con Miguel se optó por continuar con este cuerpo técnico. Tiene una gran relación con el plantel y se ve dentro del campo del juego. Es una gran decisión del presidente [Riquelme]“, sostuvo en diálogo con Radio Continental, siendo directo sobre la apuesta por el cuerpo técnico que asumió tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

A su vez, el Chelo también profundizó en las virtudes de Sifón, destacando su trayectoria y su conexión con los jugadores. “Úbeda estuvo mucho tiempo al lado de Miguel y aprendió un montón de cosas en muchos sentidos. Verlo dirigir el primer equipo de Boca me llena de orgullo“, expresó.

Y agregó un punto clave sobre su liderazgo y llegada al plantel. “Siempre piensa cosas para mejorar. Le llega al jugador y eso es fundamental para que estemos todos tranquilos“, opinó. Unas palabras que, inevitablemente, anticipan un posible voto de confianza para el Sifón más allá de diciembre.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca (Getty).

Claudio Úbeda, entrenador de Boca (Getty).

El mensaje de Serna desde afuera que suma apoyo

El respaldo de Delgado a Úbeda se suma a la opinión de otro referente de peso como lo es Mauricio “Chicho” Serna. Días atrás, el ex integrante del Consejo de Fútbol también se había referido al buen momento del equipo, dejando un fuerte espaldarazo hacia el actual cuerpo técnico xeneize.

“Yo creo que no depende [la continuidad de Úbeda] de salir campeón y el equipo está muy bien. Dios quiera que se den las cosas y nos termine dando una estrella más“, expresó en Tyc Sports, para acto seguido, entre risas, sentenciar: “Yo le hago contrato a todos por 10 años, que se queden todos a vivir acá“.

Más allá de la broma, Serna criticó la ansiedad que rodea a la continuidad del actual entrenador Xeneize. “¿Qué cambia que hoy se diga que continúa Úbeda o que se diga después de dar la vuelta olímpica? Tranquilos, primero el lunes y después el martes“, sostuvo.

Tweet placeholder
Finalmente, el ex volante dejó la decisión de la continuidad en manos de la cúpula directiva, encabezada por Juan Román Riquelme. “Seguramente nuestro presidente, y mi amigo, junto a la gente que tiene al lado van a tomar la mejor decisión“, afirmó, dejando en claro que el veredicto final será institucional. Y las pistas que brindan desde puertas adentro del club parecieran dirigirse en la misma dirección.

Datos clave

  • Marcelo Delgado se refirió a la continuidad de Claudio Úbeda en Boca para 2026.
  • El Chelo calificó como una “gran decisión” de Juan Román Riquelme mantener al técnico.
  • Úbeda llevó al equipo a cuartos de final tras reemplazar a Miguel Ángel Russo.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

