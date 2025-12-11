Se supo la explicación que Úbeda le dio al Consejo de Fútbol y Riquelme por el cambio del Changuito Zeballos

La derrota ante Racing en La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura dejó mucha tela para cortar en el mundo Boca, debido a que el entrenador Claudio Úbeda quedó en el foco de las críticas por las decisiones que tomó a lo largo de los 90 minutos de juego.

Tal es así que una de las principales quejas para con el DT fue el cambio de Exequiel Zeballos, quien promediando la segunda parte fue reemplazado por Alan Velasco. Esta fue la primera de las dos variantes que tuvo el Xeneize en el encuentro, junto al ingreso de Rodrigo Battaglia por Milton Delgado.

Referido a esto, Marcelo Delgado, miembro de la dirigencia del elenco de la Ribera, habló en una entrevista con “Un buen momento”, programa emitido por Radio La Red y afirmó que charló con Úbeda sobre el cambio que generó molestia en el público presente en La Bombonera.

“Yo creo que con el diario del lunes, uno puede analizar las cosas totalmente diferentes, sacar muchas conclusiones. Era un partido trabado, pero el entrenador toma decisiones, pero me lo ha manifestado y él me dijo que el Chango estaba cansado“, inició con sus declaraciones.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Son decisiones, a lo mejor se habrá equivocado por lo que fue el partido en sí. Las cosas ya sucedieron, hay que sacar las cosas positivas que se hicieron bien, las que se hicieron mal, recuperarnos y armar todo para el próximo año”.

Paredes pidió disculpas por su gesto en el cambio de Zeballos

Cuando se anunció la salida del Changuito para que ingrese Alan Velasco, el capitán del Xeneize, Leandro Paredes, tuvo un gesto que no pasó desapercibido ya que se mostró molesto con esta variante y empezó a mover sus brazos en forma de desacuerdo con su entrenador.

En el regreso del plantel a los entrenamientos, el ex PSG y Roma tuvo una charla tanto con Úbeda como con el plantel, en donde pidió disculpas por lo sucedido y aclaró la situación. De esta manera, todo quedó en un enojo momentáneo dentro del campo de juego.

