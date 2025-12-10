Fuerte exigencia de la dirigencia de Boca para Edinson Cavani: “Necesitamos más de él”

Cuando Edinson Cavani se transformó en refuerzo de Boca Juniors, se generó una verdadera revolución en la entidad Xeneize pero también en el fútbol argentino en general. Es que se trataba de un delantero que venía de triunfar tanto en el seleccionado de Uruguay como también en equipos de la talla de Paris Saint-Germain y Manchester United.

A su vez, el oriundo de la ciudad de Salto tuvo pasajes muy interesantes en la institución de La Ribera, con muchos goles. De todas maneras, las intermitencias, las irregularidades y también las complicaciones físicas comenzaron a adueñarse de la escena de manera contundente. Y Cavani perdió terreno de manera clara y progresiva.

De hecho, ya con 38 años de edad -cumplirá 39 en febrero próximo-, Cavani no puede encontrar ni el ritmo futbolístico ni la estabilidad física que se necesita para un club con las exigencias de Boca. Y la paciencia de aquellos hinchas que hasta supieron idolatrarlo está llegando a su fin. Incluso, muchos exigen una salida inmediata.

Mientras tanto, este miércoles y mientras se decide si Claudio Úbeda seguirá sentado en el banco de suplentes de Boca, Marcelo Delgado, uno de los hombres fuertes de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, le brindó declaraciones a ‘Radio La Red’, y, en las mismas, se refirió a la situación del mencionado Cavani.

Edinson Cavani con la camiseta de Boca. (Foto: Getty)

“Nosotros seguiremos trabajando y seguramente que él va a seguir trabajando para ponerse en condiciones para lo que viene el próximo año”, comenzó exteriorizando Delgado sobre el presente de Cavani y también el futuro. De paso, confirmó que, salvo algún imprevisto, el uruguayo se mantendrá en el plantel profesional.

“Obviamente que nosotros no vamos a discutir lo que es Cavani para Boca y tampoco lo que ha sido en su carrera, pero también es cierto que necesitamos un poco más de él en los momentos decisivos”, continuó manifestando Delgado, dejando muy en claro que en el Xeneize no están del todo conformes con sus aportes recientes.

Finalmente, el directivo de Boca puntualizó en lo relacionado con las propias complicaciones físicas que viene presentando el experimentado delantero surgido de las divisiones inferiores del Danubio de su país: “Pero bueno, a veces surgen ese tipo de lesiones y hay que entenderlo y seguir trabajando para que él se pueda recuperar de la mejor manera”.

Delgado y la posible continuidad de Úbeda

Tras la eliminación en el marco del Torneo Clausura 2025 a manos de Racing y en plena Bombonera, la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador, que horas antes parecía asegurada, se puso en duda: “Estamos analizando eso. Estamos en reuniones permanentes con el presidente”, manifestó Marcelo Delgado sobre esta cuestión.

“Estamos evaluando todas las cosas, más allá de la continuidad de Claudio. También armar la pretemporada, el tema refuerzos, algunos chicos que se pueden llegar a ir, nos vuelven más de 20 jugadores de préstamos. Por eso, estamos viendo un montón de cosas”, completó Delgado sobre las gestiones que deben llevar a cabo.

El presente de Zeballos y su salida ante Racing

El dirigente del Xeneize destacó el gran cierre de año que tuvo Exequiel Zeballos y se refirió a la decisión de Claudio Úbeda de reemplazarlo en el partido que terminó con derrota y eliminación en las semifinales del Torneo Clausura ante Racing.

“Con el diario del lunes uno puede analizar las cosas totalmente diferente. El entrenador toma decisiones, me dijo que El Chango estaba cansado. A lo mejor se habrá equivocado, por cómo se dio el partido en sí. Pero las cosas ya sucedieron. Hay que hacer un balance y empezar a preparar todo para el próximo año”, dijo.

Los números de Cavani en Boca

Edinson Cavani acumula 28 anotaciones y 4 asistencias al cabo de 79 partidos de carácter oficial defendiendo la camiseta de Boca. Todavía no pudo cosechar ningún título.

