Mientras Boca prepara una nueva oferta, Alexis Cuello fue expulsado a los 8 minutos con San Lorenzo

Con Boca teniéndolo en carpeta y analizando acelerar a fondo para comprar su ficha, el nombre de Alexis Cuello volvió a quedar en el ojo de la tormenta en medio del mercado de pases. Aunque esta vez por un motivo poco oportuno: duró tan solo ocho minutos en cancha al ser expulsado por agredir a un rival en el amistoso entre San Lorenzo y Cerro Porteño.

Pese a las especulaciones sobre su futuro inmediato, el entrenador Damián Ayude había decidido que sea titular en el segundo compromiso del Ciclón por la Serie Río de la Plata. Lo que nadie esperaba era que su primera -y única- acción del encuentro fuera una gresca antes de los 10 minutos en un encuentro lejos de tener tintes de pretemporada.

La situación se originó en una disputa en la mitad de la cancha, cuando Cuello controló el balón y recibió una entrada fuerte desde atrás por parte de Matías Pérez. Lejos de asimilar el golpe, el delantero reaccionó de una manera explosiva: amagó con lanzarle un cabezazo al rival y terminó arrojándole la pelota al cuerpo. La respuesta de Pérez no se hizo esperar y le puso la mano en el cuello, desatando un tumulto que obligó al árbitro a mostrarle la roja directa a ambos.

La situación de Cuello, con Boca cerca

Mientras Cuello se iba a las duchas masticando bronca, en las oficinas de Brandsen 805 siguen trabajando en su nombre. Según trascendió, Boca tendría preparada una oferta que ronda entre los 2 y 3 millones de dólares para enviar en las próximas horas, con la intención de cerrar al jugador antes de la fecha límite del 20 de enero.

Por lo pronto, Cuello cerró su participación en la pretemporada de una forma impensada. Ahora, deberá esperar, ya sea para encarar el debut del Torneo Apertura con la camiseta de San Lorenzo (viernes 23 vs. Lanús) o para mudar sus goles a La Ribera.

