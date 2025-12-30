Boca se contactó para sacar a Alexis Cuello de San Lorenzo y ya recibió una respuesta

A pesar de que el balance del 2025 fue negativo para Boca Juniors, el regreso a la Copa Libertadores será la esperanza de un club que quiere volver a ganar títulos. La dirigencia liderada por Juan Román Riquelme trabaja en el mercado de pases para intentar potenciar al plantel de Claudio Úbeda.

Tras la ratificación de Sifón como DT del club de la Ribera, al menos hasta mediados de 2026, los jugadores se presentarán el 2 de enero a Boca Predio para el inicio de la pretemporada. Hasta el momento no hay refuerzos confirmados, pero sí negociaciones en marcha.

Hoy por hoy, Marino Hinestroza es el futbolista que más cerca está de convertirse en la primera alta de Boca para el año nuevo. Sin embargo, BOLAVIP pudo saber que en las últimas horas hubo un sondeo por otro delantero, esta vez del fútbol argentino.

Se trata de Alexis Cuello, atacante de San Lorenzo de 25 años, de buen paso por el club de Boedo desde 2024 hasta la actualidad. El surgido de las inferiores de Racing, que debutó con la camiseta de Barracas Central, es uno de los objetivos de Boca en el mercado.

Desde la dirigencia del Xeneize se contactaron con quiénes manejan la carrera de Cuello para hacerles saber que están interesados en ficharlo en este mercado. La respuesta fue concreta: “Fíjense cómo sale de San Lorenzo”.

Cabe recordar que el Ciclón arregló esta semana con Cuello por una deuda pendiente que llevó a la inhibición, por lo que viene de hacer las paces con el club en cuanto a lo económico. Además de Boca, Independiente tiene en el radar al delantero por pedido de Gustavo Quinteros.

Los números de Alexis Cuello en San Lorenzo

Desde su arribo al club de Boedo en 2024, el atacante disputó un total de 73 compromisos con aquella camiseta con un aporte de 14 goles y 2 asistencias en este período.

