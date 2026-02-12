San Lorenzo recibió una nueva oferta por Alexis Cuello tras rechazar dos veces a Boca

Si San Lorenzo pudo disfrutar de Alexis Cuello en las cuatro primeras jornadas que se llevan disputadas del Torneo Apertura es porque su dirigencia se puso firme ante las primeras ofertas que llegaron por él, especialmente tras la avanzada de Boca que llegó a enviar dos propuestas formales que fueron rechazadas.

Sin embargo, el entrenador Damián Ayude todavía no puede tener la tranquilidad de saber que contará con el delantero para disputar todo el certamen, además de la Copa Sudamericana, y en las últimas horas se conoció que llegó al club un nuevo ofrecimiento, ahora desde el exterior, para su fichaje.

Según avanzó el periodista César Luis Merlo en Picado TV, Fluminense hizo llegar una oferta de 4 millones de dólares que en El Ciclón consideraron insuficiente tanto por los montos como por las formas en las que plantearon realizar la operación.

Alexis Cuello tuvo un buen inicio de Torneo Apertura, con goles y asistencia.

Pero la negativa inicial no significa que las negociaciones vayan a terminar, porque el mercado de pases en el Brasileirao se extenderá hasta los primeros días de marzo y porque según explicó el periodista lo que hizo el Flu no fue otra cosa que tantear el terreno.

“La primera oferta formal de un club suele ser baja. Lo que hizo Fluminense fue plantar una oferta, tantear el terreno. Pero la información que tengo yo es que muy probablemente se haga un nuevo embate, una nueva oferta por Alexis Cuello”, explicó Merlo.

¿Cuánto exige San Lorenzo por Cuello?

En plenas negociaciones con Boca, el presidente de San Lorenzo Sergio Costantino había expresado públicamente que la negativa no tenía que ver con el club comprador sino con la intención de cuidar el patrimonio del club. En ese sentido, hizo saber que Alexis Cuello no iba a dejar el club por una suma inferior a su cláusula de rescisión, que es de 6 millones de dólares.

