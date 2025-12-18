Martín Palermo evaluó a Borja como posible refuerzo de Boca: “Como en la era de Demichelis”

Las declaraciones de Miguel Borja sin cerrarle las puertas a la posibilidad de jugar en Boca días después de finalizar su vínculo con River generó un interés real de parte del Xeneize por conocer qué posibilidades tiene de sumarlo como refuerzo de ataque.

Según pudo saber Bolavip, de hecho, la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme estará atenta a lo que suceda en las negociaciones entre el colombiano y Cruz Azul, equipo mexicano que tomó la delantera por su fichaje, para en caso de que no lleguen a buen puerto tener, como opción, la oportunidad de acercarle una oferta.

En ese contexto, quien evaluó a Miguel Borja como posible refuerzo para Boca fue Martín Palermo, tal vez la palabra más altamente autorizada cuando de goleadores del Xeneize se trata. “Siendo el de la era de Demichelis, te rinde y te hace goles. Para Boca necesitás eso”, dijo en diálogo con ESPN F12 el DT que busca nuevo equipo tras su paso por Fortaleza de Brasil, donde no logró evitar el descenso pese a hacer una gran campaña en el Brasileirao.

“Con Gallardo obviamente no rindió. Pero es lo de siempre. No rindió Borja porque el equipo no funcionó. Por otro lado, no creo que sea un histórico identificado con River como para que no pueda jugar en Boca”, agregó como parte de su evaluación.

La comparación con su experiencia con Adam Bareiro en Fortaleza

Martín Palermo recibió en Fortaleza a Adam Bareiro poco después de una muy fallida experiencia en River, club al que llegó a pedido de Martín Demichelis pero en el que tuvo que convivir con Marcelo Gallardo como DT, sin que le sobraran las oportunidades y teniendo que despedirse meses después sin siquiera marcar un gol.

Conocedor del puesto como pocos, el exgoleador de Boca logró recuperar al paraguayo, que en el tramo final de Brasileirao terminó aportando seis goles y dos asistencias en las últimas nueve jornadas. “Cuando empezó a funcionar el equipo, a crecer en todas las líneas y a entender cuál era el camino para finalizar, empezamos a utilizar mejor al nueve y nos rindió”, dijo.

La situación de Borja en el mercado

Según informó el periodista Gustavo Yarroch, Miguel Borja ya tiene un precontrato firmado con Cruz Azul que lo llevaría a la Liga MX como próximo destino. En River, donde su contrato finalizará recién el próximo 31 de diciembre, ya tomaron conocimiento de ello.

