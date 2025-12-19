En México confirman un acuerdo entre Cruz Azul y Miguel Borja: los detalles

La novela Miguel Borja podría estar escribiendo su último capítulo y sería lejos de Buenos Aires. Tras los intensos rumores que lo vincularon con un polémico desembarco en Boca, la historia daría un giro de 180 grados y se trasladaría a Norteamérica, específicamente a la Liga MX: el colombiano habría alcanzado un acuerdo para desembarcar en Cruz Azul de México, a partir de 2026.

La información cobró fuerzas mediante el medio partidario Vamos Azul. Fue el periodista Gerardo González quien soltó la bomba, asegurando que las gestiones estarían cerrados. Incluso, el Colibrí ya tendría agendada su fecha de llegada. “Llegaría a México entre el 26 y 28 de diciembre para reportarse a pretemporada“, expresó la fuente, poniéndole fecha de vencimiento a la especulación.

Igualmente, un dato llamativo que surgió desde el entorno del club mexicano es que Iván Alonso, actual director deportivo de la Máquina, no habría sido quien lideró las charlas. Sin embargo, el acuerdo económico y deportivo habría seducido al atacante que quedará libre de River el 31 de diciembre.

Borja seguiría su carrera en Cruz Azul.

De concretarse, se desvanecería automáticamente la chance de ver a Borja cruzando de vereda de River al Xeneize. La posibilidad había ganado terreno luego de que el propio jugador y su representante, Juan Pablo Pachón, dejaran la puerta abierta con declaraciones sugestivas sobre “no cerrarse a nada” y priorizar “equipos grandes“. Incluso, se deslizó que habían existido ciertos contactos desde la dirigencia de Boca y el entorno del jugador.

Sin embargo, la oferta de México habría inclinado la balanza. Aunque el interés de Cruz Azul no es reciente, sino que desde un principio se postuló como el máximo candidato a quedarse con el colombiano, siendo Boca quien apareció más tarde en la historia.

