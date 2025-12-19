Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol sudamericano

En México confirman un acuerdo entre Cruz Azul y Miguel Borja: los detalles

En medio de los rumores que lo vinculaban con Boca, el Colibrí habría definido seguir su carrera la Liga MX y ya tendría pautado cuándo sumarse a los entrenamientos.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Borja tendría todo arreglado para desembarcar en México.
© Getty ImagesBorja tendría todo arreglado para desembarcar en México.

La novela Miguel Borja podría estar escribiendo su último capítulo y sería lejos de Buenos Aires. Tras los intensos rumores que lo vincularon con un polémico desembarco en Boca, la historia daría un giro de 180 grados y se trasladaría a Norteamérica, específicamente a la Liga MX: el colombiano habría alcanzado un acuerdo para desembarcar en Cruz Azul de México, a partir de 2026.

La información cobró fuerzas mediante el medio partidario Vamos Azul. Fue el periodista Gerardo González quien soltó la bomba, asegurando que las gestiones estarían cerrados. Incluso, el Colibrí ya tendría agendada su fecha de llegada. “Llegaría a México entre el 26 y 28 de diciembre para reportarse a pretemporada“, expresó la fuente, poniéndole fecha de vencimiento a la especulación.

Igualmente, un dato llamativo que surgió desde el entorno del club mexicano es que Iván Alonso, actual director deportivo de la Máquina, no habría sido quien lideró las charlas. Sin embargo, el acuerdo económico y deportivo habría seducido al atacante que quedará libre de River el 31 de diciembre.

Borja seguiría su carrera en Cruz Azul.

Borja seguiría su carrera en Cruz Azul.

De concretarse, se desvanecería automáticamente la chance de ver a Borja cruzando de vereda de River al Xeneize. La posibilidad había ganado terreno luego de que el propio jugador y su representante, Juan Pablo Pachón, dejaran la puerta abierta con declaraciones sugestivas sobre “no cerrarse a nada” y priorizar “equipos grandes“. Incluso, se deslizó que habían existido ciertos contactos desde la dirigencia de Boca y el entorno del jugador.

Sin embargo, la oferta de México habría inclinado la balanza. Aunque el interés de Cruz Azul no es reciente, sino que desde un principio se postuló como el máximo candidato a quedarse con el colombiano, siendo Boca quien apareció más tarde en la historia.

Publicidad

Datos clave

  • Miguel Borja habría acordado su incorporación a Cruz Azul de México para 2026.
  • Entre el 26 y 28 de diciembre viajaría para sumarse a la pretemporada.
  • El delantero queda libre de River el 31 de diciembre y desestima a Boca.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
A qué hora pelea Gero Arias vs. Tomás Mazza en Párense de Manos 3
Polideportivo

A qué hora pelea Gero Arias vs. Tomás Mazza en Párense de Manos 3

Luis Enrique reveló que el arquero de PSG atajó con la mano fracturada en la final de la Intercontinental ante Flamengo: “Increíble”
Fútbol Internacional

Luis Enrique reveló que el arquero de PSG atajó con la mano fracturada en la final de la Intercontinental ante Flamengo: “Increíble”

Marcos Senesi, decidido a salir de Bournemouth
Selección Argentina

Marcos Senesi, decidido a salir de Bournemouth

Costas renovó su contrato y se dará la salida de cuatro titulares
Fútbol Argentino

Costas renovó su contrato y se dará la salida de cuatro titulares

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo