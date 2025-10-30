Boca hoy: Belmonte sería titular, Chiquito Romero bancó a Marchesín y más

Boca continúa con la preparación para el partido ante Estudiantes, que será el último antes del Superclásico en La Bombonera. Claudio Úbeda empieza a definir al reemplazante de Leandro Paredes, que llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir con una fecha de suspensión.

La ventaja de Tomás Belmonte en la competencia con Ander Herrera, la banca de Chiquito Romero a Agustín Marchesín y el guiño de Chiqui Tapia a Riquelme para la ampliación de La Bombonera son solo algunas de las principales novedades del equipo de la Ribera.

Chiquito Romero respaldó a Marchesín

Agustín Marchesín es el arquero titular indiscutido de Boca, pero sus últimas actuaciones dejaron algunas dudas y comenzaron las críticas de los hinchas. En lo que va del año, el ex arquero del Porto y la Selección Argentina lleva jugados 34 partidos en los que recibió 30 goles y mantuvo su valla invicta en trece oportunidades.

Chiquito Romero, que cambió de aire y se fue a Argentinos Juniors para sumar minutos, respaldó al actual golero del Xeneize: “Creo que se está siendo injusto con Agustín Marchesín. Yo lo que quiero es que él se afiance en Boca y demuestre lo que demostró en Lanús y Santos Laguna”.

Belmonte gana terreno

En el híper caliente cotejo contra el Guapo, Leandro Paredes vio la quinta tarjeta amarilla y no está disponible para el duelo ante el Pincha. En ese sentido, Claudio Úbeda tiene que tomar cartas en el asunto y elegir a un reemplazante para el campeón del mundo. Claro está que candidatos hay varios, pero el director técnico solo debe quedarse con uno de ellos.

Lo cierto es que, según pudo saber Bolavip, Úbeda resolvió que Tomás Belmonte reemplace a Paredes. Esta novedad de último momento sorprendió a todo el ambiente, debido a lo sucedido en los cotejos más recientes. El ex Lanús es uno de los volantes con menos tiempo de juego en estos tiempos, por lo que su ingreso como titular ante Estudiantes era muy inesperado.

Chiqui Tapia presionó a Riquelme para ampliar la Bombonera

Desde su llegada como dirigente de Boca a fines de 2019, uno de los principales objetivos de Juan Román Riquelme fue el de ampliar La Bombonera para poder aumentar la capacidad para albergar espectadores. Además, esto ayudaría a finalizar con el polémico filtro que tienen los hinchas para poder sacar sus entradas.

Tras casi seis años en el Xeneize, las obras para ampliar el aforo del estadio no se llevaron a cabo, y en este contexto, Claudio Tapia, presidente de la AFA, indirectamente le tiró presión a Riquelme y reveló que podrían darle una ayuda al club para iniciar con la ampliación.