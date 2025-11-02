Es tendencia:
No es titular hace 3 meses y Úbeda lo utilizará para que Boca visite a Estudiantes, a una semana del Superclásico

A partir de las 16:00, el Xeneize se enfrenta al Pincha en el Estadio Jorge Luis Hirschi. ¿Quiénes jugarán?

Por Julián Mazzara

Boca se prepara para visitar a Estudiantes.
© Getty ImagesBoca se prepara para visitar a Estudiantes.

Este domingo, Boca tendrá una nueva presentación correspondiente al Torneo Clausura, donde los dirigidos por Claudio Úbeda visitarán a Estudiantes de La Plata en el Estadio Jorge Luis Hirschi, desde las 16:00 y con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Con el afán de ganar para llegar con el pecho inflado al Superclásico que se llevará a cabo el próximo domingo, en La Bombonera, el Xeneize no contará con las presencias de Edinson Cavani (lesionado) ni de Leandro Paredes (suspendido), por lo que el entrenador tendrá que mover la formación.

Debido a que está conforme con las actuaciones que vienen teniendo Milton Giménez y Miguel Merentiel, los mantendrá como dupla ofensiva. Pero la gran sorpresa está en el mediocampo, donde Tomás Belmonte volverá a ser titular después de más de tres meses.

La última actuación que tuvo desde el inicio fue contra Huracán, el pasado 27 de julio, donde permaneció en el campo de juego durante 74 minutos. A partir de allí, se ausentó durante cuatro encuentros (3 de ellos por un desgarro, mientras que al siguiente no fue convocado) y luego tuvo cinco suplencias en fila.

Belmonte volvió a jugar con la camiseta de Boca en lo que fue el triunfo ante Barracas Central, el pasado 27 de octubre, e ingresó a 13 minutos del final. Ahora, tendrá la dificilísima misión de reemplazar a Paredes, que es el eje del equipo y que recién regresará contra River, el próximo fin de semana, ya que está suspendido por acumulación de amonestaciones.

Tomás Belmonte será titular. (Getty Images)

Tomás Belmonte será titular. (Getty Images)

La posible formación de Boca vs. Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

DATOS CLAVES

  • Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors
  • Competición: Torneo Clausura (Fecha 14).
  • Día: Este domingo (2 de noviembre de 2025).
  • Hora: 16:00 (hora local).
  • Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata (casa de Estudiantes).
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Novedades del Equipo de Boca

El equipo, dirigido por Claudio Úbeda, busca una victoria para llegar motivado al Superclásico de la próxima semana contra River Plate en La Bombonera.

  • Bajas Importantes:
    • Edinson Cavani: Lesionado.
    • Leandro Paredes: Suspendido por acumulación de amonestaciones. Su regreso será contra River.
  • Delantera Confirmada:
    • Milton Giménez y Miguel Merentiel se mantienen como la dupla ofensiva debido a su buen rendimiento.
  • El Retorno en el Mediocampo:
    • La principal sorpresa es la vuelta a la titularidad de Tomás Belmonte en el mediocampo.
    • Su misión será reemplazar a Leandro Paredes, considerado el eje del equipo.
    • Belmonte no era titular desde el partido contra Huracán el pasado 27 de julio, hace más de tres meses.
    • Regresó a jugar ingresando desde el banco ante Barracas Central el 27 de octubre.

Este partido es fundamental para Boca, no solo por la rivalidad con Estudiantes, sino por el impulso moral que podría darle de cara al Superclásico.

