Con la aparición de Zeballos y el sorpresivo reemplazante de Paredes, el once de Boca para visitar a Estudiantes

La reciente victoria de Boca ante Barracas Central dejó consecuencias: la suspensión de Leandro Paredes y la irrupción de Exequiel Zeballos. De cara al compromiso de este domingo frente a Estudiantes de La Plata, Claudio Úbeda ya tomó fuertes decisiones para definir al equipo titular que estará desde el arranque. Y en la práctica de fútbol, ya empezó a aclarar el panorama.

De más está decir que fue un cotejo híper caliente, por lo que derivó en la amonestación del campeón del mundo, que llegó a la quinta tarjeta amarilla y debe cumplir una fecha de castigo. En contraparte, el ingreso del Changuito que impactó directamente en el resultado con un excelente rendimiento individual, lo catapultó al equipo de los titulares por mérito propio.

Lo cierto es que este jueves se llevó a cabo la práctica de fútbol en La Bombonera, donde suele decidirse el armado táctico. Allí, Zeballos jugó para los titulares y le ganó la pulseada a Williams Alarcón que no cumplió con lo pretendido por el cuerpo técnico en el primer tiempo contra Barracas Central. En cambio, el joven extremo sí dejó contento a Úbeda y compañía.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca Juniors.

Además, en lugar de Paredes apareció Tomás Belmonte. El mediocampista se impuso por sobre el chileno que perdió el puesto y también por delante de Ander Herrera, que suele ser una fija para entrar durante los segundos tiempos. Así, el ex Lanús estará desde el arranque en el partido frente a Estudiantes de La Plata en UNO, que será clave para la tabla de posiciones.

Cabe destacar que Rodrigo Battaglia continúa lesionado debido a que todavía padece una cuestión “muscular Grado II del sóleo de la pierna izquierda”. De esta manera, Belmonte jugará de titular por primera vez en más de tres meses, ya que la última oportunidad en que lo hizo fue el pasado 27 de julio cuando el Xeneize cayó ante Huracán en el Palacio Tomás Adolfo Ducó.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, Úbeda y su cuerpo técnico planifican un equipo con dos modificaciones para visitar a Estudiantes de La Plata en UNO, que será: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos, Milton Giménez, Miguel Merentiel.

Tomás Belmonte, mediocampista de Boca Juniors. (Getty Images)

DATOS CLAVE

El protagonista Exequiel Zeballos y Tomás Belmonte jugaron para los titulares en la práctica de Boca Juniors del jueves .

y jugaron para los titulares en la práctica de del . Belmonte reemplaza a Paredes y Zeballos jugaría por Williams Alarcón ante Estudiantes de La Plata .

reemplaza a y jugaría por ante . Tomás Belmonte volverá a ser titular en Boca tras más de tres meses, desde el 27 de julio contra Huracán.

Publicidad

Publicidad